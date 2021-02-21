 

Коронавирусом в России заразились 12,7 тысячи человек

21.02.2021, 13:42, Разное
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За минувшие сутки коронавирусом в России заразились 12 742 человека. В то же время, во вторник выздоровели и были выписаны из больниц 16 012 человек, 417 пациентов скончались. Таким образом, общее число заразившихся по всей стране достигло 4 164 726 человек, при этом зафиксировано 3 713 445 случаев выздоровления и 83 293 летальных исхода.

Среди субъектов России лидером по числу заболевших остаётся Москва, где инфекцию COVID-19 подхватили 1602 жителя, 1 807 пациентов выздоровели и 52 скончались. На втором месте находится Санкт-Петербург с 996 заражённых, 2 350 поправившихся и 49 умершими. Замыкает тройку лидеров Московская область, где заразились 735, выздоровели 601 и умерли 29 человек.

В число регионов с наиболее напряжённой эпидемиологической обстановкой также вошли Нижегородская область (411 новых случаев), Воронежская область (329 случаев), Ростовская область (316 случаев), Иркутская область (246 случаев), Свердловская область (215 случаев), Красноярский край (175 случаев) и Архангельская область (169 случаев).

Специалисты оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России призывают продолжать соблюдать меры эпидемиологической безопасности несмотря на снижение выявляемых ежедневно случаев заражения.



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