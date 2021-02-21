Определены сроки серийных поставок танков «Армата»

21.02.2021, 13:22, Новости дня

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Серийные поставки новейших танков Т-14 «Армата» в Вооруженные силы РФ начнутся в 2022 году после апробации в войсках его установочной партии, сообщил разработчик машины – генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов.

«Армату» впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби. «Серийные контракты на поставку «Арматы» заключены между Минобороны и УВЗ. Госиспытания идут, ожидаем их окончания в ближайшие год-два. До конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин… С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин», – передает слова Терликова РИА «Новости».

Сейчас Уралвагонзавод обсуждает с Минобороны вопросы проведения войсковых испытаний «Арматы», готовности армейской инфраструктуры к эксплуатации машин, а также подготовку операторов новейших танков.

«Отдельная тема – боеприпасы. Заданы очень высокие требования по могуществу, по эффективности, выполняют разработку предприятия «Росатома». «Росатом» – это элита научно-производственного комплекса России. Здесь обязательно будет успех. Работают серьезные предприятия, привлечен серьезный ресурс. Разработка боеприпасов синхронизирована. Ход госиспытаний мы фактически состыковали, скоординировали. В итоге установочная партия танков пойдет в войска с этим боеприпасом», – сказал Терликов.

Генконструктор также дал разъяснения по вопросу стоимости новейшего танка. «Очень много говорится по поводу стоимости Арматы, но здесь много не совсем точной и искаженной информации… Но даже сегодня, по тем контрактам, о которых я сказал, между УВЗ и Минобороны есть полное взаимопонимание по цифрам. Здесь будет встречное движение – мы отработаем технологию, будем снижать трудоемкость, повышать технологичность и учитывая дефлятор под новые контракты согласовывать цену, которая устроит обе стороны», – отметил он.

Реальную стоимость военной техники можно определить лишь на третий год с начала серийного производства, после завершения отработки технологий по изготовлению финального образца, изготовлению комплектующих, отметил Терликов.

Напомним, 4 февраля танк «Армата» получил разрешение на экспорт. Танк «Армата» предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника. В прошлом году сообщалось, что «Армату» хотят подготовить к боям с танками будущего.