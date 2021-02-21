 

Ревматологи доказали, что витамин D неэффективен при средних и тяжелых формах коронавируса

21.02.2021, 13:10, Разное
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Меньше недели назад исследователи доказали, что витамин C бесполезен в борьбе с COVID-19, а теперь появилось новое исследование, которое говорит о бесполезности добавок витамина D при лечении болезни. Исследование опубликовали в издании JAMA Network Open.
Учение из США вели наблюдение за здоровьем пациентов с коронавирусом, которые были под врачебным контролем 7 дней. Некоторым больным давали добавки витамина D вместе с лечением, а другой части заболевших прописали только лечение. Как выяснилось, длительность нахождения в больнице от этого не изменилась.

Между участниками двух групп обнаружили незначительную разницу во внутрибольничной смертности, попадания в реанимацию и необходимости в искусственной вентиляции легких. Такие цифры нельзя называть статистически значимыми. Таким образом, высокие дозировки витамина D никак не могут помочь больным со средней и тяжелой формой COVID-19.

Стоит заметить, что гипотезы о роли витамина в лечении заболевания возникли еще в прошлом году. Витамин D производится кожей под действием лучей солнца, а в странах с жарким климатом коронавирусная инфекция распространялась не так активно, поэтому исследователи допустили, что у людей, которые имеют дефицит этого вещества, повышаются риски заразиться коронавирусом и перенести его в тяжелой форме. После такого заключения витамин D пропал из аптечных сетей, а если появлялся, то цена на него была намного выше, чем обычно.

Источник: www.medikforum.ru



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