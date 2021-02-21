Учёные назвали продукты для долголетия

21.02.2021, 13:10, Разное

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Зарубежные учёные в ходе очередного исследования доказали, что правильная диета поможет продлить жизнь. Они назвали продукты для долголетия.

Исследователи, изучив данные свыше 700 тысяч пациентов за 30-летний период, отметили, что у тех, кто употреблял растительные белки, риск смертности был ниже. Поэтому учёные рекомендуют заменить животный белок в рационе натуральным, это поспособствует долголетию. Необходимо отказаться от продуктов с насыщенными жирами, сахаром и солью, а ещё заняться спортом, к примеру, ходьбой или плаванием.

Растительным белком, который помогает поддерживать здоровье в норме, славятся цельнозерновые продукты, орехи, бобовые, семена льна и тыквенные семечки. В то же время еда, содержащая жиры, может спровоцировать ожирение, повышение артериального давления и возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.

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Источник: 360tv.ru