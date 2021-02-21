«Второй день в слезах»: Сына Айзы Долматовой и Гуфа госпитализировали с подозрением на аппендицит

21.02.2021, 13:10, Разное

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Айза Долматова сообщила, что их с Гуфом наследника забрали в больницу с подозрением на аппендицит. Как выяснилось, у мальчика было отравление после употребления суши.

На своей странице в Instagram Айза Долматова опубликовала видео, где дети Элвис и Сами веселятся в автомобиле, распевая песню о том, что они есть друг у друга, даже если весь мир против них. В подписи ролика она написала, что в семье произошла беда. Старшего сына скорая помощь увезла в больницу с подозрением на аппендицит. Саму экс-супругу рэпера в госпиталь не пускают из-за температуры, поэтому с мальчиком там находится бабушка Лариса Вегапова.

Айза Долматова очень волнуется за наследника. Она добавила, что диагноз аппендицит не подтвердили, но у мальчика отравление из-за суши, которые он употреблял накануне. Знаменитость постоянно звонит в больницу и не теряет надежды, что скоро сына заберет домой. Подписчики желают Сами быстрого выздоровления и рекомендуют не давать детям суши, а готовить домашнюю еду.