 

Гражданам с высшим образованием запретят покидать пределы РФ

21.02.2021, 12:51, Разное
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Депутаты Госдумы приняли правки в законопроект, предусматривающий введение системы разрешений на выезд за границу. Согласно предложенным обновлениям, за рубеж не смогут выехать все граждане, имеющие высшее образование, сообщили в Совбезе, мотивируя это интересами национальной безопасности. 

«Сегодня очень важно в это непростое время сохранить интеллектуальную элиту страны и воспрепятствовать её потенциальному выезду за рубеж. Сегодняшние телекоммуникационные технологии позволяют людям науки общаться с иностранными коллегами онлайн, поэтому необходимость зарубежных поездок отпадает. Если речь об отпуске, то напомню, что россиянам повезло жить в самой большой стране мира и надобность отдыхать за пределами Родины отпадает. Так мы сможем защитить Отечество, как это делали при Сталине», — прокомментировал решение депутат Василий Баринов.

Парламентарии подчеркнули, что все, кто имеет непреодолимую тягу к поездкам за границу, получат возможность написать отказ от высшего образования и сдать диплом. Заявление на имя министра науки и высшего образования можно подать в ближайшем МФЦ, отделении почты или полицейском участке. После этого заплатить госпошлину в размере 5 тысяч рублей. Рассмотрение заявления длится от 3 до 6 месяцев. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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