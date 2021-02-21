Эксперты: «Делом Навального» Запад хочет разрушить стабильность в России

21.02.2021, 12:28, Новости дня

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Требование ЕСПЧ освободить блогера Алексея Навального стало «вопиющим политическим актом» и грубым вмешательством во внутренние дела России. Действия Запада указывают на то, что проект «Навальный» выходит из-под контроля. Такое мнение выразили европейские журналисты, политологи и политики в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Журналист, главный редактор портала frontal.rs, председатель союза журналистов Республики Сербской Даниел Симич говорит, что «дело Навального» не заинтересовало местные СМИ. «Внимание больше сосредоточено на переходе власти в США, потому что местные мусульманские политики говорят об обещаниях вмешательства Джо Байдена во внутреннюю политику Боснии и Герцеговины. В таком масштабе, что произойдет изменение конституционной архитектуры страны», – рассказал Симич.

По его словам, «имя Алексея Навального здесь используют только СМИ с узнаваемой, традиционной русофобской повесткой дня». «Но даже тогда, просто как новости для международного раздела, без анализа и расширенного освещения», – подчеркивает журналист.

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об отмене задержания Навального Симич назвал «вопиющим политическим актом». «Этот суд не имеет юрисдикции в России, и принятие таких решений является просто вмешательством во внутренние дела РФ для использования в отечественных СМИ», – отметил главный редактор портала frontal.rs.

По его словам, избиратели в РФ отвергают Навального, и его народная поддержка «не в достаточном количестве, чтобы представлять серьезную угрозу для правящей партии». «Итак, политика Брюсселя пытается продвинуть Навального как лидера оппозиции, особенно для молодых избирателей, которые находятся под влиянием западной поп-культуры и, следовательно, являются жертвами возвышенных политических посланий, скрытых внутри», – уверен Даниел Симич.

Журналист добавляет, что блогера «используют в качестве предлога для выпуска новостей с антироссийскими настроениями и для продления повествования в виде новых доказанных обвинений в «попытке отравить Навального». «К сожалению, теперь это факт для публики западных СМИ», – констатирует председатель союза журналистов Республики Сербской.

Финский правозащитник и политолог Йохан Бекман тоже назвал отношение на Западе к «Делу Навального» «грубейшим вмешательством во внутренние дела России, в ее судебную систему».

«Мы уже видели, как иностранные дипломаты были намеренны давить на независимые суды и судей в Москве в ходе процессов Навального. Мы видели одновременно процессы историка Юрия Дмитриева, где иностранные дипломаты постоянно давили. Здесь абсолютно невозможно понять, как они могут себя так вести, вмешиваться в судебные процессы и расследования, в юридические процессы другого государства. На какой основе и кто дал им это право вмешиваться, а главное – как это поможет западным странам? Может быть, они должны вмешиваться во все процессы России?» – сказал Бекман.

Доцент городского университета Хельсинки считает подобное поведение дипломатов грубейшим нарушением Венской конвенции, потому что «они не имеют права вмешиваться в работу российских органов правопорядка, власти, судебных органов, органов уголовных процессов». «Я бы мог понять, если бы господин Навальный был гражданином Франции, Германии или США. Тогда, конечно, дипломаты могут интересоваться судьбой своих граждан. Однако, по открытым данным, Навальный является гражданином России, поэтому это – внутреннее дело России. Хотя, может быть, уже является гражданином Евросоюза. Это могло бы объяснить подобное поведение дипломатов», – полагает эксперт.

Собеседник подчеркивает, что требование судей ЕСПЧ освободить Навального «абсолютно не в их полномочиях». «Это незаконная деятельность, авторитет ЕСПЧ рухнул, они сами себя ликвидировали. После таких высказываний ЕСПЧ вообще не может существовать. Они не могут требовать от РФ что-либо. Я знаю, что в РФ есть планы по созданию суда по правам человека, это было бы очень хорошо. Там можно было бы рассматривать все дела, в том числе в случае вмешательства западных дипломатов во внутренние дела РФ и их граждан. Нужен новый суд по правам человека, так как ЕСПЧ себя уже дискредитировал и практически ликвидировал», – считает Бекман.

В свою очередь депутат городского парламента Белграда Драгинья Влк убеждена, что в то время, когда Запад находится в полном упадке с точки зрения контроля над ущербом от пандемии коронавируса, будущих экономических кризисов, вызванных пандемией, «хорошо разработанный проект под названием «Навальный» также выходит из-под контроля». «Нет сомнений в том, что Запад хочет разрушить стабильность в России, российскую власть и навредить репутации президента Путина в мире. У меня нет сомнений, что западная демократия находится в глубоком кризисе. Мы являемся свидетелями времени, когда Запад на протяжении нескольких десятилетий работал против РФ во всех аспектах, используя все методы, включая мягкую силу. В последние несколько лет фальшивые новости и интернет-контроль были наиболее распространенными», – сообщила Драгинья Влк.

Политик напомнила о голливудских фильмах, где русских, сербов и всех остальных славян «всегда изображали злодеями и преступниками». Однако «возвращение российской мощи на мировой уровень» «невозможно подавить даже санкциями, которые в какой-то степени усилили Россию, потому что она полагалась только на свои собственные возможности». «Запад использует все свои платформы нового поколения для распространения ложных новостей и дурное влияние», – уверена депутат.

Драгинья Влк убеждена, что сам Навальный осознает, «что спектакль заканчивается и ничто не может его спасти, и поэтому мы можем видеть два разных человека в одном, один из которых представляет свои интересы в суде, а второй играет по сценарию на YouTube платформе». «Вместо того чтобы использовать суд как политическую трибуну, на что и рассчитывал Запад, Навальный отвратил от себя лояльных людей», – подчеркивает политик.

Накануне Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобы на замену условного срока блогеру Алексею Навальному реальным. С учетом отбытого наказания Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила решение московского Симоновского суда, который 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела РФ и заняться собственными проблемами.