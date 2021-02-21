Эксперты рассказали, какое количество шоколада может принести вред здоровью человека

21.02.2021, 12:16, Разное

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Специалисты заявляют, что люди не могут скончаться от переедания шоколада. Но Рид Колдуэлл, доктор Нью-Йоркского университета, уверен, что имеется токсическая доза продукта, после которой человек может оказаться в больнице с расстройством желудка.

В какао бобах содержится теобромин, растительный алкалоид. Практически все алкалоиды высокотоксичны, но в малых дозах ими пользуются в кулинарии и медицине. Теобромин добавляют в сосудорасширяющие препараты, он считается хорошим мочегонным средством. Также вещество проходит гематоэнцефалический барьер, поэтому кофеин и шоколад влияют на настроение.

Но в огромных количествах теобромин считается довольно опасным. Расширяя сосуды и имея мочегонные свойства, он приводит к повышенному сердцебиению, утрате аппетита, появляется потливость, дрожь и сильная головная боль. Если же доза алкалоида будет запредельно высокой, то он станет воздействовать на сердце и сосуды и может привести к смерти человека. Токсичность теобромина начинается при концентрировании 1000 миллиграммов на 1 кг массы тела человека. Но исследователи отмечают, что в шоколаде есть очень малая часть вещества, поэтому желудок не может выдержать нагрузку и препятствует последующему поеданию лакомства.

Эксперты заявляют, что среди людей еще никогда не было случаев летального исхода после употребления шоколада, но для собак это лакомство смертельно. У них метаболизация теобромина довольно медленная, а средняя смертельная доза составляет 300 миллиграммов на 1 кг. Если питомец съел конфеты или шоколадку, то ему срочно нужно промыть желудок, иначе он погибнет.

Людям также нельзя злоупотреблять лакомствами, так как в шоколадках и конфетах есть синтетические вещества и сахар. Огромные ежедневные дозы сладкого приведут к диабету и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.