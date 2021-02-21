 

Медики назвали полезные растительные масла

21.02.2021, 12:16, Разное
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Растительные масла – это отличные источники омега-3 и омега-6 жирных кислот. Они помогают поддерживать здоровье в норме.
Так, растительные масла способствуют хорошей работе мозга, сердечно-сосудистой и нервной систем, укрепляют иммунитет, а также благоприятно влияют на зрение. Большое количество омега-3 содержится в льняном масле, а омега-6 – в кукурузном, арахисовом и масле виноградной косточки.

На льняном масле жарить не рекомендуется, а вот для заправки салатов и соусов это идеальный вариант. Арахисовое масло славится витамином Е, мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, а также антиоксидантами.

Оливковое масло холодного отжима богато мононенасыщенными жирными кислотами. При регулярном его употреблении уменьшаются воспаления, снижается концентрация вредного холестерина в крови, а также не обостряются хронические заболевания.

Ароматное кунжутное масло популярно в азиатской кухне. Это хороший антиоксидант и противовоспалительное средство. На нём можно жарить и использовать в качестве заправки для салатов и маринадов.

Источник: www.ridus.ru



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