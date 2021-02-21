«Потребовалось 10 лет, чтобы получить свою первую работу в Америке»: Мария Машкова дебютировала в зарубежном кино

21.02.2021, 12:16, Разное

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Актриса Мария Машкова в течение 10 лет живёт на две страны. Дочери мэтра отечественной киноиндустрии Владимира Машкова наконец-то удалось получить первую роль в американском фильме.

35-летняя Мария Машкова подчеркнула, что ей понадобилось десять лет, чтобы получить долгожданную работу в США, но это того стоило. Актриса театра и кино поделилась с фанатами, что сейчас снимается в фильме, тема которого напрямую связана с космосом. Фолловеры пожелали звезде удачи в карьере и творческого вдохновения.

Кинозвезда отметила: так как концепция нового проекта взаимодействует с космосом, ей интересно наблюдать за деятельностью американского космического агентства НАСА. В частности, компания высадила на Марс новый ровер Персеверанс, задачей которого станет поиск следов бактериальной жизни.

Актриса рассказала, что всей они группой наблюдали за этим событием в прямом эфире. Также Машкова призналась, что о такой работе даже не мечтала, передаёт teleprogramma.pro.