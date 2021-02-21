Мнение: Антироссийский информационный “Консорциум”

21.02.2021, 12:12, Разное

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Reuters, BBC и Bellingcat участвовали в секретных программах, финансируемых Министерством иностранных дел Великобритании, с целью «ослабить Россию»

Согласно ряду просочившихся https://telegra.ph/OP-HMG-Trojan-Horse-Part-4-Undermining-Russia-I-02-04 документов, Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании (FCO) спонсировало Reuters и BBC для проведения серии секретных программ, направленных на содействие смене режима внутри России и подрыв ее правительства в Восточной Европе и Центральной Азии. Просочившиеся материалы, по-видимому, показывают, что Фонд Thomson Reuters и BBC Media Action участвуют в тайной информационной войне, направленной на противодействие России. Работая через теневой отдел в FCO Великобритании, известный как Counter Disinformation & Media Development (CDMD), медиа-организации действовали вместе с группой разведчиков в секретной организации, известной просто как «Консорциум».

Посредством учебных программ для российских журналистов под контролем Рейтер британское министерство иностранных дел стремилось добиться «изменения отношения участников», способствуя «положительному влиянию» на их «восприятие Великобритании». «Эти разоблачения показывают, что, когда члены парламента ругали Россию, британские агенты использовали BBC и Reuters для применения точно такой же тактики, в использовании которой политики и комментаторы СМИ обвиняли Россию», – попытался подать заявление бывший член парламента Великобритании от лейбористов Крис Уильямсон. Общественный контроль за тайной деятельностью CDMD был заблокирован по соображениям национальной безопасности, сообщил The Grayzone.

«BBC и Reuters позиционируют себя как безупречный, беспристрастный и авторитетный источник мировых новостей», – продолжил Уильямсон, – «но теперь оба эти утверждения серьезно скомпрометированы. Подобные двойные стандарты только усугубляют репутацию политиков истеблишмента и хозяев корпоративных СМИ ».

Представитель Thomson Reuters Foundation Дженни Верекер косвенно подтвердила подлинность просочившихся документов в ответе на вопросы из Grayzone по электронной почте. Однако она согласилась: «Вывод о том, что Фонд Thomson Reuters занимался« секретной деятельностью », является неточным и искажает нашу работу в интересах общества. На протяжении десятилетий мы открыто поддерживали свободную прессу и помогали журналистам во всем мире развивать навыки, необходимые для независимого освещения ».

Транш просочившихся файлов очень похож на документацию, связанную с FCO Великобритании, выпущенную в период с 2018 по 2020 год коллективом хакеров, называющим себя Anonymous. Тот же источник заявил, что получил последний пакет документов.

В октябре 2020 года Grayzone сообщила об утечке материалов, опубликованных Anonymous, в которых разоблачена масштабная пропагандистская кампания, финансируемая FCO Великобритании, с целью заручиться поддержкой смены режима в Сирии. Вскоре после этого министерство иностранных дел заявило, что его компьютерные системы были взломаны хакерами , тем самым подтвердив их подлинность.

Новые утечки с тревожными подробностями иллюстрируют, как Reuters и BBC – две из крупнейших и наиболее известных новостных организаций в мире – попытались ответить на призыв министерства иностранных дел Великобритании о помощи в улучшении его «способности реагировать и продвигать наши послания по всей России» и «противостоять нарративам российского правительства». Среди заявленных целей МИД Великобритании, по словам директора CDMD, было «ослабление влияния российского государства на своих ближайших соседей». Рейтер и BBC запросили многомиллионные контракты для продвижения интервенционистских целей британского государства, пообещав культивировать российских журналистов с помощью финансируемых FCO туров и тренингов, создавать сети влияния в России и вокруг России и продвигать пронатовские нарративы в русскоязычных регионах. В нескольких предложениях британскому министерству иностранных дел Рейтер хвастался своей глобальной сетью влияния из 15 000 журналистов и сотрудников, в том числе 400 внутри России.

Проекты FCO в Великобритании осуществлялись тайно и в партнерстве с якобы независимыми, известными онлайн-СМИ, включая Bellingcat, Meduza и Mediazona, основанную Pussy Riot. Участие Bellingcat, по всей видимости, включало вмешательство Министерства иностранных дел Великобритании в выборы в Северной Македонии в 2019 году от имени про-НАТОвского кандидата. Подрядчики разведки, курировавшие эту операцию, Zinc Network, хвастались созданием «сети ютуберов в России и Центральной Азии», в то же время «поддерживая участников [в] совершении и получении международных платежей без регистрации в качестве внешних источников финансирования». Фирма также рекламировала свою способность «активировать ряд материалов» для поддержки антиправительственных протестов внутри России.

Новые документы предоставляют критически важную информацию о роли стран-членов НАТО, таких как Великобритания, в оказании влияния на протесты в стиле цветной революции, развернувшиеся в Беларуси в 2020 году, и поднимают тревожные вопросы об интригах и беспорядках вокруг заключенного в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, материалы ставят под серьезное сомнение независимость двух крупнейших и самых престижных медиа-организаций мира, раскрывая Reuters и BBC как очевидные агенты британской разведки, которые пируют на дне британской национальной безопасности, заявляя, что их новостные операции все более и более отвергаются из-за тщательного изучения.

Reuters запрашивает секретный контракт британского министерства иностранных дел для проникновения в российские СМИ

Ряд официальных документов, рассекреченных в январе 2020 года, показал, что Reuters тайно финансировалось британским правительством на протяжении 1960-х и 1970-х годов для помощи антисоветской пропагандистской организации, управляемой разведывательным агентством MI6. Правительство Великобритании использовало BBC в качестве промежуточного звена для сокрытия платежей новостной группе. Это открытие побудило представителя Reuters заявить, что «договоренность 1969 года [с МИ-6] не соответствовала нашим Принципам доверия, и мы не будем делать этого сегодня».

Принципы доверия определяют миссию «сохранения независимости [Рейтер], честности и свободы от предвзятости при сборе и распространении информации и новостей».

BBC провозглашает свое собственное заявление о ценностях: «Доверие – это основа BBC. Мы независимы, беспристрастны и честны».

Однако недавно просочившиеся документы, проанализированные The Grayzone, похоже, показывают, что и Reuters, и BBC снова вовлечены в непрозрачные отношения с министерством иностранных дел Великобритании, чтобы противостоять России и подрывать ее. В 2017 году некоммерческое подразделение медиаимперии Reuters, Thomson Reuters Foundation (TRF), представило официальный тендер на «заключение контракта с государственным секретарем по иностранным делам в лице Посольства Великобритании в Москве» на реализацию проекта «Повышение потенциала в российских СМИ». Письмо подписано генеральным директором Reuters Моник Вилль 31 июля 2017 года.

Тендер Reuters стал ответом на призыв к торгам со стороны FCO, которое обратилось за помощью в реализации «программы тематических туров в Великобританию для российских журналистов и влиятельных лиц в Интернете».

Работая через посольство Великобритании в Москве, FCO стремилось произвести «изменение отношения к участникам», способствуя «положительному влиянию» на их «восприятие Великобритании».

В 2019 году FCO выступило с аналогичной инициативой, на этот раз сформулировав более агрессивный план по «противодействию нарративу российского правительства и его доминированию в СМИ и информационном пространстве». По сути, британское правительство стремилось проникнуть в российские СМИ и распространить свой собственный нарратив через сеть влияния российских журналистов, прошедших обучение в Великобритании.

Reuters ответило на оба призыва FCO подробными тендерами. В своей первой заявке медиагигант хвастался созданием глобальной сети из 15 000 журналистов и блоггеров посредством «мероприятий по наращиванию потенциала». В России, по утверждению агентства, не менее 400 журналистов прошли обучение в рамках его программ обучения.

Агентство Reuters заявило, что ранее провело 10 тренингов для 80 российских журналистов по поручению посольства Великобритании в Москве. Он предложил еще восемь, обещая продвигать «культурные и политические ценности Великобритании» и «создать сеть журналистов по всей России», объединенных общим «интересом к британским делам».

Тендер Reuters подчеркнул институциональные предрассудки и интервенционистскую повестку дня, которые подчеркнули его учебные программы. Подробно описывая серию финансируемых FCO программ Великобритании, посвященных «противодействию пропаганде, финансируемой государством», Reuters соединил нарративы российского правительства с экстремизмом. По иронии судьбы, он назвал свои собственные усилия по их ослаблению «беспристрастной журналистикой».

В то же время агентство Reuters, похоже, осознало, что его тайное сотрудничество с посольством Великобритании в Москве было крайне провокационным и потенциально разрушительным для дипломатических отношений. Рассказывая о финансируемом FCO турне, организованном для российских журналистов в разгар дела Сергея Скрипаля, после того, как британское правительство обвинило Москву в отравлении перебежчика, который шпионил в пользу Великобритании, тендер указывал в постоянном контакте с посольством Великобритании в Москве для оценки уровня риска, включая репутационный риск для посольства».

Следует отметить упоминание агентством Reuters белорусской телекомпании «Белсат» и ее особую значимость «для способности правительства Великобритании обнаруживать и противодействовать распространению российской информации». Называя себя «первым независимым телеканалом в Беларуси», Белсат, как ясно показывает тендер Рейтер, является средством влияния НАТО.

Базирующаяся в Польше https://belsat.eu/en/about/ и финансируемая Министерством иностранных дел Польши и правительствами других стран ЕС, Белсат сыграл влиятельную роль в продвижении протестов в стиле цветной революции, которые вспыхнули в мае 2020 года с требованием свержения президента Беларуси Александра Лукашенко. В конечном итоге заявка Reuters, похоже, была успешной, так как в июле 2019 года он получил контракт с Фондом борьбы с конфликтами, стабильности и безопасности (CSSF) FCO. Но ни одна из организаций, похоже, не хотела, чтобы общественность знала об их сотрудничестве в проекте, направленном на противодействие России. Контракт был помечен как «Строго конфиденциально».

«Ослабить влияние российского государства»

Программы, выявленные в результате последней утечки документов, работают под эгидой теневого подразделения Министерства иностранных дел и развития Содружества, которое называется Counter Disinformation & Media Development (CDMD). Программа, возглавляемая агентом разведки по имени Энди Прайс, окутана тайной. Более того, британское правительство отклонило запросы о бюджете подразделения и заблокировало членов парламента, таких как Крис Уильямсон, которые искали данные о его бюджете и повестке дня, сославшись на национальную безопасность, чтобы заблокировать их запросы на информацию.

«Когда я попытался продолжить расследование, – сказал «The Greyzone» бывший депутат Уильямсон, – министры отказали мне в доступе к любым документам или переписке, относящейся к деятельности этой организации. Мне сказали, что раскрытие этой информации может «нарушить и подорвать эффективность программы».

Во время встречи, созванной в Лондоне 26 июня 2018 г., Прайс изложил новую программу FCO «по ослаблению влияния российского государства на своих ближайших соседей». Он обратился к консорциуму фирм с просьбой помочь британскому государству в создании новых и, казалось бы, независимых СМИ для противодействия поддерживаемым российским правительством СМИ в непосредственной сфере влияния Москвы и для усиления сообщений правительств, связанных с НАТО.

Оправданная на основе предполагаемого намерения России «сеять разобщенность и курс [sic] подрыв демократических процессов», разложенная Прайсом кампания была более агрессивной и далеко идущей, чем все, что Россия делает на Западе.

Прайс подчеркнул, что секретность имеет существенное значение, предупредив, что «некоторые получатели грантов не захотят быть связанными с FCO».

Год спустя подразделение CDMD FCO изложило программу до 2022 года, которая обошлась британскому налогоплательщику в 8,3 миллиона долларов. Он был направлен на создание новых каналов и поддержку уже существующих медиа-операций, «чтобы противостоять попыткам России сеять разобщенность» и «повысить устойчивость к враждебным посланиям Кремля в странах Балтии».

Таким образом, британское правительство с множеством подрядчиков из разведки принялось доминировать в балтийских СМИ с помощью пронатовских посланий – и, возможно, посеять собственное разобщение.

Как видно ниже, BBC подала, по-видимому, успешную заявку на участие в секретной балтийской программе через свое некоммерческое подразделение, известное как BBC Media Action.

BBC также предложила принять участие в отдельной пропагандистской программе СМИ Великобритании FCO на Украине, Молдове и Грузии. В качестве ключевых союзников в своем консорциуме он назвал Reuters и ныне несуществующую разведывательную компанию Aktis Strategy, которая участвовала в предыдущих программах FCO CDMD.

BBC определила местных партнеров, таких как «Громадское», киевская вещательная сеть, рожденная в разгар так называемой «Революции достоинства» на Майдане в 2014 году, которая опиралась на ультранационалистические группы, чтобы сместить избранного президента и установить про-НАТОвский режим. «Громадское» материализовалось почти в мгновение ока при помощи стартового капитала https://pando.com/2014/02/28/pierre-omidyar-co-funded-ukraine-revolution-groups-with-us-government-documents-show/ и материально-технической поддержки Агентства США по международному развитию (USAID) и Сетевого фонда миллиардера Пьера Омидьяра https://thegrayzone.com/2019/02/20/pierre-omidyar-regime-change-cia-cutouts/.

BBC Media Action предложила через Aktis развивать и укреплять про-НАТОвские СМИ в конфликтных зонах, таких как Донбасс на востоке Украины, где с 2014 года бушует прокси-война между поддерживаемыми Западом украинскими военными и пророссийскими сепаратистами. Это была информационная война из учебников, которая использовала средства массовой информации в качестве оружия, чтобы переломить ход битвы в затяжном, мучительном конфликте.

Пропагандистская кампания министерства иностранных дел Великобритании предупреждает, что «структуры, связанные с Кремлем», могут подорвать проект, если он будет разоблачен. Для медиа-организации, которая утверждает, что доверие лежит в основе своей хартии ценностей, BBC, безусловно, действовала в условиях высокой степени секретности.

Вмешательство FCO Великобритании в дела Восточной Европы и Балтии вызвало неистовство среди подрядчиков, стремящихся обеспечить «наращивание потенциала» и помощь в развитии СМИ на периферии России. Среди претендентов были Reuters и опытные подрядчики FCO, которые участвовали во множестве кампаний информационной войны от Сирии до британского тыла.

Консорциум

Среди подрядчиков разведки, претендующих на участие в Консорциуме Великобритании, финансируемом FCO, были Zinc Network и Albany Communications. Как отметил журналист Кит Кларенберг в репортаже от 18 февраля о недавних утечках информации из Министерства внутренних дел , эти фирмы «имеют сотрудников с допуском к [безопасности], лиц, ранее служивших на высших уровнях правительства, в вооруженных силах и службах безопасности. Кроме того, они имеют обширный опыт ведения информационных войн от имени Лондона во всем мире».

Компания Zinc, ранее известная как «Прорыв», заключила контракт https://www.middleeasteye.net/news/revealed-woke-media-outfit-thats-actually-uk-counterterror-programme с Министерством внутренних дел Великобритании на тайную реализацию медиапроектов, пропагандирующих британских мусульман, под эгидой инициативы «Предотвращение дерадикализации». В Австралии Zinc был уличен https://www.thesaturdaypaper.com.au/news/politics/2018/06/09/duttons-secret-propaganda-unit/15284664006349#hrd в осуществлении подпольной программы по содействию поддержке государственной политики среди мусульман.

Бен Нортон сообщил для The Grayzone об отчете Albany Communications о «обеспечении участия обширной местной сети, состоящей из более чем 55 стрингеров, репортеров и видеооператоров» для оказания влияния на повествования в СМИ и продвижения западных целей смены режима в Сирии, одновременно оказывая услуги по связям с общественностью от имени экстремистских сирийских ополченцев, финансируемых странами-членами НАТО и монархиями Персидского залива для дестабилизации страны.

В заявке на участие в медийной программе Великобритании FCO в Балтийском регионе Albany предложил серию сатирических «интерактивных игр», таких как «Путин Бинго», чтобы поддержать оппозицию российскому правительству и использовать «разочарование россиян в ЕС».

Albany назвал базирующееся в Латвии издание Meduza «ведущим сторонником этих игр». Ведущий сайт сторонников российской оппозиции, «Медуза» получил финансовую поддержку от правительства Швеции и нескольких про-НАТОвских фондов, поддерживаемых миллиардерами.

Как подрядчик FCO из Великобритании, Zinc Network заявила, что « обеспечивает сегментацию аудитории и поддержку таргетинга» не только Meduza, но и Mediazona , предположительно независимому медиа-предприятию, основанному двумя членами антикремлевской арт-группы Pussy Riot. Одна из основательниц Mediazona, Надя Толокно (Толоконникова), делила сцену с бывшим президентом США Биллом Клинтоном на конференции Фонда Клинтона в 2015 году. В следующем году Толокно напала на находящегося в заключении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявив: «Он связан с российским правительством, и я чувствую, что он этим гордится».

Помимо оказания «целевой поддержки» «независимым» СМИ, продвигающим правильную линию против Кремля, Zinc предложил использовать финансирование FCO Великобритании для программы прямых выплат и изменения результатов поиска Google в свою пользу. Вырезка из отчета разведки недвусмысленно говорила о своем желании уменьшить видимость в поисковых системах российской телекомпании RT.com, поддерживаемой правительством.

Великобритания тайно финансировала и управляла сетью российских ютуберов и «активировала» антиправительственный протестный контент.

В документе, помеченном как «частный и конфиденциальный», Zinc раскрыл роль "Консорциума" в создании «сети YouTube» в России и Центральной Азии, предназначенной для распространения идей Великобритании и ее союзников по НАТО.

Согласно Zinc, Консорциум «поддерживал участников, совершающих и получающих международные платежи без регистрации в качестве внешних источников финансирования», предположительно для того, чтобы обойти российские регистрационные требования для средств массовой информации, финансируемых из-за рубежа. Zinc также помог влиятельным лицам YouTube «разработать редакционные стратегии для передачи ключевых сообщений», работая «над тем, чтобы их участие оставалось конфиденциальным». И он осуществлял всю свою программу скрытой пропаганды во имя «продвижения честности СМИ и демократических ценностей».

Возможно, самым известным российским влиятельным лицом на YouTube является Алексей Навальный, ранее маргинальный националистический оппозиционер, который был номинирован на Нобелевскую премию после того, как стал жертвой громкого инцидента с отравлением, который поставил отношения между Россией и Западом в худшее положение после окончания холодной войны.

Приговор российским правительством Навального к 2,5 годам тюремного заключения за уклонение от условно-досрочного освобождения вызвал самую большую волну антиправительственных протестов с 2018 года, когда Навальный помогал спонсировать национальные демонстрации против запрета приложения для обмена зашифрованными сообщениями Telegram.

В своей заявке на контракт с FCO в Великобритании Zinc заявила, что играла закулисную роль, «чтобы активировать ряд направлений контента в течение 12 часов после недавних протестов по поводу Телеграма». Было неясно, были ли эти действия связаны с Навальным или его ближайшим окружением, но частное разоблачение Zinc подтвердило, что британская разведка сыграла роль в усилении протестов 2018 года.

Российские спецслужбы опубликовали язвительные видеозаписи, на которых Владимир Ашурков, исполнительный директор антикоррупционной организации Навального ФБК, встречается в 2013 году с подозреваемым агентом британской МИ-6 по имени Джеймс Уильям Томас Форд, работавшим в посольстве Великобритании в Москве. Во время встречи можно услышать, как Ашурков просит от 10 до 20 миллионов долларов, чтобы создать «совершенно иную картину» политического ландшафта.

В 2018 году имя Ашуркова появилось в просочившихся документах, разоблачающих тайную сеть влияния британского Министерства иностранных дел под названием Integrity Initiative. Как сообщал The Grayzone https://thegrayzone.com/2018/12/17/inside-the-temple-of-covert-propaganda-the-integrity-initiative-and-the-uks-scandalous-information-war/ , Integrity Initiative действовала под прикрытием аналитического центра под названием Institute for Statecraft, который скрыл свое местонахождение через фальшивый офис в Шотландии. Управляемая группой офицеров военной разведки, секретная пропагандистская группа работала через группы СМИ и политических влиятельных лиц, чтобы нагнетать напряженность между Западом и Россией. Среди лондонского кластера антироссийских влиятельных лиц значился Ашурков.

Военные руководители Integrity Initiative изложили свою повестку дня в резких и недвусмысленных выражениях. Как показывает просочившаяся записка ниже, они стремились использовать средства массовой информации, аналитические центры и их сеть влияния, чтобы вызвать как можно больше истерии по поводу якобы злонамеренного влияния России. С тех пор, как они начали свою тайную кампанию, почти все их желания сбылись.

Bellingcat присоединился к Zinc Network, предположительно вмешивается в выборы в Молдове

После отравления Алексея Навального он сотрудничал с британской журналистской OSINT-организацией Bellingcat, чтобы возложить ответственность за преступление на российские спецслужбы ФСБ. Хотя хорошо известно , что Bellingcat будет финансироваться с помощью Национального фонда за демократию, правительственного субъекта США, котторый поддерживает операции смены режима во всем мире. Роль Bellingcat в качестве партнера консорциума EXPOSE, финансируемого британским FCO Zinc Network, может добавить дополнительный слой подозрений в отношении претензий компании на независимость. Действительно, Bellingcat была указана в просочившихся документах 2018 года как ключевой член «Сети НПО» Zinc. Среди участников сети был Институт государственного управления, прикрытие инициативы Integrity Initiative.

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс категорически отрицает получение финансирования от британского FCO или сотрудничество с ним. Но после того, как в начале 2019 года произошла утечка документов по Zinc , Хиггинс сообщил, что некоторая часть предложений по Zinc получила зеленый свет от Министерства иностранных дел. Кристиан Трибберт, сотрудник Bellingcat, который был назван вдокументах Zinc потенциальным инструктором и который сейчас возглавляет отдел видеоразведки New York Times, заявил, что программа состояла из мягких семинаров по «навыкам цифровых исследований и проверки».

Однако он и Хиггинс не упомянули о том, что Bellingcat, по всей видимости, был отправлен Zinc Network для «ответа» на парламентские выборы 2019 года в Северной Македонии. Ставки были высоки, поскольку выборы, вероятно, определят, вступит ли крошечная страна в НАТО и вступит ли она в ЕС. Пронатовский кандидат победил , и не без небольшой помощи британского министерства иностранных дел и его союзников. Согласно предложению Zinc, Bellingcat провела обучение для македонского СМИ Most Network. К ней присоединилась DFR Lab, проект Атлантического совета, финансируемого НАТО и США, в Вашингтоне, округ Колумбия.

После очевидного участия в скрытой интервенции в Северной Македонии, финансируемой FCO Великобритании, Bellingcat опубликовала статью перед парламентскими выборами 2020 года под названием «Вмешательство России в Северной Македонии».

В нескольких документах Zinc Network Рейтер упоминается как член финансируемого FCO Консорциума Великобритании по вмешательству СМИ в странах Балтии.

Отвечая на вопрос The Grayzone, как участие Рейтер в финансируемых FCO программ Великобритании, направленных на противодействие России, соответствует Принципам доверия новостной организации, пресс-секретарь Дженни Верекер заявила: «Это финансирование поддерживает нашу независимую работу по оказанию помощи журналистам и журналистике во всем мире, как часть. нашей миссии по укреплению свободной и динамичной глобальной медиа-экосистемы для поддержки множества голосов и сохранения потока точной и независимой информации. Это потому, что точное и сбалансированное освещение новостей является важной опорой любого свободного, справедливого и информированного общества ».

В последние годы BBC и Reuters играют все более агрессивную роль в демонизации правительств стран, в которых Лондон и Вашингтон добиваются смены режима. Между тем, видимо, в одночасье возникли такие громкие онлайн-расследования, как Bellingcat, чтобы помочь этим усилиям. С выпуском документов FCO Великобритании должны возникнуть вопросы о том, действительно ли эти уважаемые новостные организации являются независимыми и этичными журналистскими организациями, за которые они претендуют. В то время как они критикуют «авторитарные» государства и порочат действия России, они мало что могут сказать о махинациях могущественных западных правительств в их непосредственной среде. Возможно, они не хотят кусать руку, которая их кормит.



(с) Макс Блюменталь

https://thegrayzone.com/2021/02/20/reuters-bbc-uk-foreign-office-russian-media/ – оригинал на английском (там же есть еще много интересных ссылок).

https://russian.rt.com/world/article/834381-velikobritaniya-mid-smi-dezinformaciya-rossiya – упомянутый материал Кита Кларенберга, который на днях публиковался в переводе на RT

https://colonelcassad.livejournal.com/6556813.html – упомянутые документы опубликованные хакерами 4-мя порциями

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