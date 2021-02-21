Мнение: Почему вымерзает Техас

21.02.2021, 11:28, Разное

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Социализм в Техасе уже обернулся исчезновением продуктов из магазинов. Американцы выстраиваются на морозе в километровые очереди, чтобы купить себе немного еды. Классика жанра: грубое вмешательство в экономику неизбежно приводит к дефициту, и счастливы те страны, в которых дефицит не перерастает в итоге в настоящий голод.

https://www.youtube.com/watch?v=9vNyt6F9Nes

Пока что не хватает даже воды. Люди идут с флягами и кастрюлями к колонкам, чтобы их семьи могли хотя бы вдосталь попить:

https://9gag.com/gag/aB2WgQx

Нам это всё очень знакомо. «Больше литра электронов в одни руки не давать!», «А где ваши талоны на электричество?». «Псст, парень, не хочешь купить пару киловатт?».

Последней соломинкой, которая сломала спину верблюду техасской энергосистемы, стали редкие в Техасе заморозки. Корень же проблем лежит в зелёной энергетике, или, точнее, в государственном угнетении энергетики традиционной. Холод остановил ветряки и засыпал снегом солнечные батареи. В нормальной ситуации удар приняли бы на себя традиционные источники энергии, тепловые и атомные электростанции, однако в США «грязную» энергию давно уже посадили на голодный паёк, из-за чего в системе не оказалось достаточного запаса мощности, чтобы отыграть плохой сценарий.

Бороться с очередями и со спекулянтами при социализме нет особого смысла, так как это не причины болезни, а всего лишь её симптомы. Сначала социалисты портят товарные цепочки, создавая резкую нехватку товаров, и только после этого общество, которому всё же хочется выжить, создаёт параллельную схему торговли «из-под полы». Спекулянты неприятны, однако сажать их в тюрьму глупо. После исчезновения спекулянтов дефицит обычно становится только сильнее, так как распределительная система перестаёт работать даже в уродливой своей форме.

Социалисты и условные «капиталисты», если так можно назвать разбирающихся в экономике людей, хотят одного и того же — чтобы в стране не было бедных, чтобы продукты были качественными и стоили дёшево. Разница только в методах, которыми они решают задачи.

Капиталисты изучают историю, просчитывают сценарии и реализуют в итоге какую-нибудь работающую схему. Например, свободный рынок, участники которого могут выставлять цены по своему усмотрению, и на котором никто не имеет несправедливого преимущества. Свободный рынок можно сравнить с фруктовым садом: его постоянно надо чистить от жуликов и монополистов, его надо защищать от агрессивной внешней среды. Однако хоть часть урожая и портится, а часть сорняков остаётся невыполотой, в конце сезона капиталистическая экономика всё же имеет достаточно фруктов, чтобы досыта всех накормить.

Социалисты пропускают фазу расчётов и сразу переходят к реализации своих смелых фантазий. К примеру, если в их планах дерево должно вырастать за три месяца, социалисты будут добиваться именно такой скорости, вытягивая дерево из земли при помощи специальных приспособлений. Если в их планах на полив огромного сада должно уходить три ведра воды, они будут тратить три ведра воды, игнорируя реальную потребность деревьев во влаге. Когда же в итоге сад зачахнет, и социалистам снова придётся клянчить гуманитарную помощь у соседей, они просто объявят, что «это был неправильный социализм».

— Хищничество недопустимо. Я буду кормить кошку брюквой и кашей.

— Но тогда жизнь вашей кошки будет тяжёлой и короткой.

— Вам просто нравятся убийства!

— Эксплуатация недопустима. Мы национализируем весь бизнес.

— Но тогда из магазинов исчезнет еда.

— Вам просто нравятся яхты, падшие женщины и кокаин!

— Сжигание нефти и газа недопустимо. Мы перейдём на солнечные панели и ветряки.

— Но тогда ваша энергосистема обрушится.

— Вам просто нравится делать деньги на уничтожении природы!

Разумеется, все люди предпочитают чистую энергию нечистой. Весело шуршащий зелёный лес безусловно лучше апокалиптического пейзажа усыпанных угольной пылью пустошей. Проблема только в том, что зелёная энергетика пока что не работает. У техасцев сейчас нет даже выбора между «грязное электричество за доллар» и «чистое электричество за два доллара». У них есть выбор между «грязное электричество за доллар» и «электричество по дикой цене и с большими перебоями, как в самых потерянных странах третьего мира».

Повторю ещё раз, зелёные бесы и техасские нефтяники стремятся к одному и тому же, так как природу любят и те, и те. Разница только в том, что нефтяники живут в реальном мире, а зелёные — в мире фантазий. Поэтому уродливая энергосистема из угольных станций и АЭС надёжно работает, тогда как красивая энергосистема из ветряков и панелей приводит сначала к лишним расходам, потом к веерным отключениям электричества, а в итоге и к веерным отключениям.

Свой провал с зелёной энергетикой социалисты ожидаемо перекладывают сейчас… на капитализм. Вот характерный пост на Реддите, главном форуме англоязычных леваков. Пост называется «Полиция, охраняющая выброшенную на помойку еду, это пик капитализма»:

https://www.reddit.com/r/ABoringDystopia/comments/lljvuk/police_guarding_dumpster_food_is_peak_capitalism/

Действительно, на фотографии мы видим, как полицейские охраняют контейнеры с едой от жителей Техаса, желающих хоть чем-то заполнить свои пустые желудки. Однако стычку с полицейскими у помойки породил не капитализм. Это всего лишь следствие неспособности магазинов обеспечить техасцев хотя бы макаронами. Что, в свою очередь, является следствием провала социализма, решившего, что лучший метод защиты природы — планомерное унижение традиционной энергетики.

Пожалуй, вы не удивитесь, если я расскажу вам, что социалисты цитирую в комментариях на Реддите знаменитый социалистический роман, «Гроздья гнева» Джона Стейнбека. В этом романе есть похожий фрагмент: уничтожение урожая апельсинов на глазах у голодных толп. Кстати, весьма иронично, что главный герой романа, который выступает за всё хорошее и против всего плохого, является убийцей-рецидивистом. Благие намерения, которые не сочетаются ни с практичностью, ни с элементарной человеческой порядочностью, зачастую толкают борцов за народное счастье на самые жуткие поступки.

Сейчас в Техасе уже снова тепло. Электричество скоро вернётся в домики из опилок, супермаркеты заполнятся охлаждёнными стейками и кока-колой. Предусмотрительные укрепят крышу, купят дизель-генератор, сделают небольшой запас топлива и продовольствия. Самые умные начнут изучать каталоги российской недвижимости и условия получения российского гражданства.

Каждая подобная катастрофа парадоксальным образом играет на руку социалистам. Зелёная энергетика, спасение банкротящихся корпораций, массовая раздача денег населению и поощрение «угнетённых» за счёт работающих — обыденность современных США. Последствия этого набора глупостей уже наблюдаются повсеместно. Если бы СМИ были независимыми, они бы ещё в 2008 году начали кричать: «хватит разрушать американскую экономику, немедленно возвращайтесь к здоровому капитализму». К сожалению, СМИ в США контролируются смычкой миллиардеров и люмпен-пролетариата, то есть являются насквозь социалистическими. Из-за этого интернет-форумы и СМИ кричат иное: «во всём виноват капитализм, давайте скорее сломаем систему полностью».

Получается замкнутый круг. Чем сильнее страдают простые американцы, тем легче они попадают под влияние пропаганды популистов, которые предлагают им приятные, но неработающие решения: повышение МРОТ, уравниловку, удушение бизнеса и разбрасывание денег с вертолёта. История повторяется, и нам с вами остаётся только надеяться, что итогом разнузданных двадцатых годов не станут тоталитарные тридцатые.