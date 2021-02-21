Названы последствия от постоянного употребления колбасы

21.02.2021, 11:22, Разное

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Медики рассказали, что будет с организмом человека, если каждый день начать есть колбасу. Считается, что данный продукт появился еще в Древнем Риме. С тех пор колбаса присутствует в меню многих людей.

Некоторые привыкли начинать утром с бутерброда и кофе. Колбаса является наиболее распространенным продуктом, который россияне берут с собой на работу. Говоря о полезности, то большое значение имеет способ приготовления. Наиболее безопасным является вариант с использованием натуральных продуктов. Если колбаса соответствует ГОСТу, то в составе должно присутствовать натуральное мясо, специи, субпродукты, сало. Полезным считается продукт, сделанный на базе индейки, поскольку его жирность более низкая. К тому же такую колбасу могут есть люди, склонные к аллергии.

Есть пять причин, по которым нужно отказаться от колбасы. Специалисты ВОЗ считают, что регулярное употребление данного продукта по последствиям для здоровья сравнимо с курением и алкоголизмов. В сутки необходимо снизить количество съеденной колбасы до 50 грамм.

Считается, что продукт производится из мяса животных, которые выращены в неестественных условиях. Питание последних состоит в основном из генно-модифицированной кукурузы, добавок и протеина.

Колбасные изделия содержат много жира и пальмового масла. Для упругости в фарш добавляют крахмал и иные стабилизаторы. Постоянное употребление продукта приводит к атеросклерозу, сахарному диабету, ожирению, ишемии, гипертонии и онкологии.

Источник: www.sport-express.ru