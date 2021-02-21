 

Бывшая солистка «Демо» рассказала о победе над наркозависимостью

21.02.2021, 11:22, Разное
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Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева рассказала, как ей удалось победить наркозависимость. На пике популярности коллектива она столкнулась с данной пагубной привычкой, но в один день она завязала с ней.
Когда вся страна пела хит группы «Демо» «Солнышко в руках», Зверевой было 20 лет. В этом возрасте она попробовала запрещенные вещества. В один день без труда и ломок артистка перестала употреблять наркотики, поскольку решила стать на «сторону света».

Сейчас певица воспитывает четверых детей. Она не имеет вредных привычек, старается правильно питаться и заниматься спортом. Зверева рада, что ей удалось самостоятельно бросить употреблять наркотики, поскольку есть немало примеров, когда данное пристрастие приводит к трагедии.

Источник: sobesednik.ru



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