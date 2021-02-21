 

Утопающую в цветах могилу Андрея Мягкова показали в Сети

21.02.2021, 11:22, Разное
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В Сети появилось фото могилы актера Андрея Мягкова, которая буквально утопает в цветах. Знаменитость похоронили рядом с коллегой по цеху Валентином Гафтом.
Могила Андрея Мягкова находится на Троекуровском кладбище. Церемония прощания со звездой отечественного кинематографа состоялась в МХТ имени Чехова, к слову, туда не пришла его супруга Анастасия Вознесенская из-за плохого самочувствия. На кладбище с Мягковым простились только родственники, а потом представителям СМИ разрешили сделать фото места захоронения. Андрей Мягков оказался похоронен рядом с Валентином Гафтом, с которым играл вместе в кинокартине «Гараж».

На могилу Андрея Мягкова возложены цветы, которые принесли ему поклонники и знакомые в рамках церемонии прощания. Венки поставили немного дальше, поскольку территория кладбища позволяет это сделать. Поверх цветов расположено фото актера в черно-белом цвете.

Источник: www.eg.ru



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