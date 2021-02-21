Мнение: Протесты против военной хунты в Мьянме и их последствия

21.02.2021, 11:18, Разное

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В Мьянме продолжаются протесты местных демократов ориентированных на Запад против захватившей власть военной хунты.

Военные продолжают удерживать власть и не постеснялись ввести в города бронетехники и дополнительные силы армии.

А после того, как протесты продолжились, опять же не постеснялись стрелять по толпе на поражение из огнестрела, настрогав несколько трупов.

В общем, весь суповой набор военной хунты соблюдают, но впрочем Мьянме к подобному не привыкать. Военные явно намерены добиться своего и переформатировать власть на своих условиях, не обращая внимания на санкции вводимые США и протесты на улицах. Американские уши в протестах торчат достаточно явственно – достаточно посмотреть на лозунги про Гонконг и уйгуров.

Пролитая кровь прозрачно намекает, что военные считают, что назад ходу нет и надо идти к своей цели до конца, не считаясь с издержками, потому что в случае успеха они получат все, а в случае неудачи, многие из армейской верхушки сядут или того хуже.

В целом же, все это выглядит как классика ЕЖГ – мутная военная хунта, которую обвиняют в связях с Китаем и которая уже измалась кровью против проамериканских демократов, сидящий лидер которой отметилась кровавыми операциями по подавлению волнений мусульман рохинджа. Ситуация отчасти напоминает прошлую Холодную войну, когда третьи страны становились ареной противостояния сверхдержав.

Осторожно, под спойлером некоторые фотографии 18+.



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