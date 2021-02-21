Мнение: О последнем слове и последнем шансе Навального

21.02.2021, 11:12, Разное

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И всё же, с какой целью российский оппозиционер Алексей navalny Навальный вернулся в Москву, под арест и суд, и теперь произносит одно последнее слово за другим? Хотел ли он, как Георгий Димитров, превратить уголовный процесс в политический, чтобы делегитимизировать Режим™? Или же интерес состоял в том, чтобы отправиться за решётку, как Нельсон Мандела, чтобы через годы заточения поднять упавшую из постаревших рук #власть? А может, он рассчитывал, как Владимир Ленин, тоже вернувшийся из Германии, выступить на броневике?

Чужая душа – потёмки.

Но можно высветить другое. Главное. Есть ли у Алексея Навального шансы?

Спойлер: пока видится, что нет.

И дело даже не в том, что в колонии на узника совести может запросто напасть какой-нибудь безвестный зек с заточкой, одним ударом закончив то, что не удалось «Новичку». Скорее всего никому не известного блогера будут худо-бедно ограждать на киче от подобного рода неприятностей. Для торга с Европой или Америкой Алексей Навальный слишком ценный заложник, чтобы допустить какой-нибудь случайный инцидент.

Другое дело, шансы именно в политическом смысле.

Хотя много сейчас говорят о том, что у российской оппозиции появился долгожданный «лидер» (вар. «фюрер»), нужно понимать, что разговоры эти ведутся в основном сочувствующими. Теми, кто и на митинги особенно не ходят, предпочитая виртуальную активность реальным задержаниям. А внутри самой несистемной «оппозиции» единства по Навальному вообще нет.

Бывший соратник, глава «Солидарности» и муниципалитета «Красносельский» в Москве Илья Яшин, собственно, только себя и видит во главе движения масс.

За последние дни на своей страничке в ФБ он ни слова не сказал о «процессе века». Словно и нет для него такого лидера оппозиции.

Бывшая сотрудница, юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (числится в списке иноагентов) Любовь соболь, хотя и репостит видео с процесса, теперь больше занята собственной политической карьерой.

Хотя и не против немножко освоить электорат Алексея Навального. Последний, похоже, становится совсем одиноким, как Иешуа в «Мастере и Маргарите».

Наконец, руководитель предвыборного штаба Алексея Навального и региональной сети Леонид Волков вообще, по мнению сторонних наблюдателей, слил протест «навальнят». А верная жена, Юлия Навальная, не стала разыгрывать из себя декабристку и поспешно съехала к детям в Германию. Впрочем, едва ли её можно за это осуждать.

Как ни крути, Владимир Ленин даже на этапе «Союза борьбы» располагал намного более мощной и консолидированной организацией. В случае же Алексея Навального всё ограничивается в лучшем случае тусовкой – бессмысленной и бесполезной…

Но это ещё не всё. И Владимир Ленин, и Нельсон Мандела, и даже Георгий Димитров предлагали широкой общественности некую мегаидею и широкое поле новых смыслов вокруг неё. Что предлагает Алексей Навальный? В его последних словах, с каким бы пиететом ни относились к ним неустойчивые сторонники из числа городских сумасшедших городского среднего класса, нет ни идеи, ни программы.

Ну, в самом деле, нельзя же ставить на одну доску теорию построения нового общества и слоган двух отрицаний – «не врать, не воровать», сформулированный 10 лет назад и уже устаревший. А больше в пространных последних словах, по сути, ничего и не было, кроме самолюбования спикера.

В общем, за Алексеем Навальным – ни политической организации, ни новаторской теории, ни привлекательной для масс идеи. Ну и какие тогда у него шансы?

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