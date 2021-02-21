Мнение: Навальный и ветеран

21.02.2021, 11:06, Разное

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Приговор Навальному по «ветеранскому делу» почему-то напомнил вот эту притчу:

Старушка подошла к костру, на котором сгорал Ян Гус, и сунула в него вязанку хвороста.

— О, святая простота! — воскликнул Ян Гус.

Старушка была растрогана.

— Спасибо на добром слове, — сказала она и сунула в костёр ещё вязанку.

Ян Гус молчал. Старушка стояла в ожидании. Потом она спросила:

— Что ж ты молчишь? Почему не скажешь: «О святая простота»?

Ян Гус поднял глаза. Перед ним стояла старушка. Простая старушка. Не просто простая старушка, а старушка, гордая своей простотой.

Отсюда

Вот интересно, ветерану покажут «последнее слово» Навального? Как показали то, что написал Навальный про ролик в поддержку обнуления президентских сроков Путина?

Что скажет ветеран вот про эти слова Навального?

«…Каждый раз в пафосные моменты, когда прокурорша говорила, что ветераны «наше все» и только ради ветеранов мы существуем и такие, как вы, их оскорбляют… Я доставал бумажку и смотрел на нее, а это справка из отдела соцобеспечения, и они там пишут, какую помощь они оказали ветерану Артеменко.

Какую помощь оказали Артеменко? За 4 года он получал помощь 7 раз. Это продуктовые наборы на общую сумму 11 тысяч рублей. Вот и вся забота!

Еще хочу обратить внимание, что состав следственной группы состоял из 15 человек из разных регионов. Один день этого суда стоит намного больше, чем помощь ветерану за 4 года. Государство еще осмеливается заявлять, что заботится о ветеранах. Самое гнусное и возмутительное, что они существуют, чтобы грабить пенсионеров.

Откуда дворцы берутся? Мы знаем, что деньги не берутся из ниоткуда. Кого-то не долечили, кого-то не доучили. И каждому нужно дать, чтобы у других отнять. Они используют тех, у кого украли. Вы каждый день обкрадываете этого ветерана и трясете им.

Вот здесь выступал чучундрик, который написал на меня заявление и сказал чудную фразу: я смотрю ролик, вижу — там бедный человек. Значит, видно, что ветеран. У нас у всех ассоциация, что, если ветеран, значит, бедный и старый. Вы здесь надрывались, все рассказывали, как вы его любите и защищаете. Почему он бедный? В России самая маленькая пенсия, у победителей. Я писал законопроект, чтобы повысили пенсию. Нельзя — нужен дворец. Чтобы возникали эти дома единороссов, нужно обокрасть кого-то. Удобнее всего — ветерана и пенсионера. Наша власть превратилась в огромную свинью, которая из корыта хлебает. Когда ей стучат, говорят, это для всех, — она высовывается и говорит: «Нет, не позволим оскорблять ветеранов!»

Да, какое вы имеете отношение к Великой Отечественной войне? Вы используете это, потому что вам не хочется говорить про настоящее, очень неловко обсуждать текущие проблемы. С вами хотят поговорить про коррупцию про бедность, а сказать нечего. Когда люди типа меня задают слишком острые вопросы, сразу возникает: «Какой дворец? Давайте поговорим об оскорблении ветерана».

Один из самых гадких моментов процесса — когда прокурор читала сфабрикованные показания. Подумали: возьмем мемуары деда, ему же все равно. А потом прокурор читала, делала паузы, голос дрожит.

А я хочу напомнить об одном важном эпизоде нашей страны. Когда-то в Краснодарском крае под крышей генпрокурора действовала банда Цапков. Они терроризовали станицу, насиловали школьниц. Но поймали их только после того, как они вырезали целую семью, убили взрослых и детей, сложили во дворе, подожгли, а новорожденного ребенка бросили в этот костер. И это случилось, потому что за ними стояла прокуратура, члены партии «Единая россия». И этот эпизод вы не хотите зачитывать… И голос не дрожит, хотя это фашистское преступление.

Вы готовы обслуживать этого огромного хряка, который засунул морду в нефтедоллары, потому что надеетесь, что и вам перепадет.

Почему они все это делают? Цель этого процесса понятна — унизить и оскорбить ветеранов. Ужас, что вы делали до этого. Унижали достоинство и использовали человека как куклу. Вы открыто подписываете за него 10 разных заявлений. Он для вас не человек, а механизм. Я начал с этого и продолжу. Я безусловно скажу, что вы за это будете гореть в аду! И еще ответите перед нормальным человеческим судом. Я понимаю, что вы устроили сначала один суд, потом — другой. Чтобы сказать: «Вот Навальный сидит, потому не просто скрывался от инспекции, а оскорбил ветерана». Ваш замысел понятен, понятно что вы обманете какое-то количество телевизионной публики. Кто следит за этим процессом, им противно и тошно, они, в отличие от вас, считают ветеранов людьми, над которыми нельзя издеваться. Правда победит».

Отсюда

Повторюсь, мне интересно, что скажет ветеран, про это «последнее слово» Навального?

Фотография отсюда

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