Мнение: «Ходоки у В. И. Ленина» и «Встреча у раввина»

21.02.2021, 11:04, Разное

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Правда ли, что композиция картины «Ходоки у В. И. Ленина» позаимствована из работы «Встреча у раввина» американца Талли Филмуса?

Помогла порталу "Проверено" ответить на этот вопрос, взбудораживший рунет в последние дни.

https://provereno.media/2021/02/20/pravda-li-chto-kompoziciya-kartiny-hodoki-u-lenina-vzyata-u-talli-filmusa/