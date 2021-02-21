 

Мнение: «Ходоки у В. И. Ленина» и «Встреча у раввина»

21.02.2021, 11:04, Разное
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Правда ли, что композиция картины «Ходоки у В. И. Ленина» позаимствована из работы «Встреча у раввина» американца Талли Филмуса?

Помогла порталу "Проверено" ответить на этот вопрос, взбудораживший рунет в последние дни.
https://provereno.media/2021/02/20/pravda-li-chto-kompoziciya-kartiny-hodoki-u-lenina-vzyata-u-talli-filmusa/

Источник: Шакко



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