 

Роман с Романом – Личное мнение

21.02.2021, 11:02, Разное
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Едва пандемия перестала трепать чёрных дыр шоубизнеса, как Лолита Милявская взялась за старое — заявила, что у неё новые отношения.

«У меня роман с Романом!», — гордо объявила певица в костюме жабы и рассказала потом детали.


Фото: Соцсети

Оказалось, что возлюбленный пенсионеркой Роман — мужчина состоятельный и не публичный. «Слава Богу», — сказала Лолита, комментируя эти два несомненно положительных качества.

На кого намекает 57-летняя гражданка Милявская?

Лично я знаю только одного состоятельного Романа, который всё время избегает публичности и показывается людям исключительно в гараже своей бывшей жены.

Однако, тот Роман, о котором можно подумать, если верить намёкам Милявской, явно на неё не полезет.

«У каждого члена нашей семьи уже есть по коробочке с кольцами, оставшимися от предыдущих свадеб. Мы решили не тратиться, а просто подарили друг другу смешные амулеты и объявили родственникам за обедом, что теперь нас можно называть мужем и женой».

Иными словами, жениться новый Роман не хочет — был уже в браке. Разводиться ещё с Лолитой — по миру пойдёшь с такой невестой.

Что я думаю о новом романе Милявской? Это — совершенно неважно, что я там думаю, главное выяснить, знает ли Роман, что него — роман?

Да и роман ли это? Точно не бредни озабоченной пенсионерки, как думаете? Вдули бы Лолке?

Источник: Лена Миро



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