“Разорваны в клочья”: Лавров об отношениях России и Евросоюза

21.02.2021, 11:00, Разное

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В 1994 году Россия и Евросоюз подписали Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. В рамках этого документа обсуждалась идея создания общего экономического пространства. Также шла речь о сотрудничестве в области внутренней и внешней безопасности, науки и образования.

Но в 2014 году отношения России и ЕС испортились из-за событий на Украине. Европейские страны перестали сотрудничать с российскими организациями. Далее последовало множество санкций со стороны политического объединения в отношении России.

Беседуя с журналистом РБК, Сергей Лавров напомнил, что во время интервью у Владимира Соловьева высказывался о разрыве отношений России и ЕС. По мнению министра иностранных дел, от сотрудничества страны и политического объединения ничего не осталось.

“Отношения разорваны в клочья”, – сказал политик, вспомнив слова Барака Обамы о российской экономике.

Напомним, ранее Сергей Лавров высказался о перспективах отношений России и США при Джо Байдене. После встречи с американским госсекретарем Энтони Блинкеном глава российского МИД понял: у стран множество проблем, поэтому разногласий не избежать.