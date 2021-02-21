Мнение: На наш век хватит

21.02.2021, 10:42, Разное

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Очередная авария на производстве, очередные жертвы. На обогатительной фабрике дочерней структуры Норильскникель олигарха Потанина от ветхости обрушились конструкции, накрыв людей. Трое погибших, пятеро пострадавших. Задержаны стрелочники – непосредственные руководители на месте. Официальная версия – нарушения техники безопасности. О критическом износе конструкций было известно еще в 2018 году, но задержанные стрелочники по версии следствия "не предпринимали ничего", чтобы обеспечить безопасность.

Реальная причина, конечно, в другом. Хищническая эксплуатация доставшегося олигархам промышленного комплекса, вывоз прибыли за рубеж, роскошная жизнь – в итоге на само производство остаются крохи. Ремонт, регламентные работы, плановые реконструкции и замены – это все отброшено и забыто, так как нормальное содержание имущественного комплекса – это прямой убыток олигарха. Списывание вины на стрелочников – это фактическое "отмазывание" реальных виновников катастроф: собственников и "бенефициаров".

Поэтому все ветшает, приходит в негодность, разрушается. И разрушается как правило, аварийно и в процессе производственных катастроф. Гибнут люди, гибнет природа, всё, что было построено тяжелейшим трудом предшествующих поколений буквально идёт прахом. Принцип олигархов вполне в духе текущего момента – на наш век хватит.

Все новые производства, которые можно, кстати, пересчитать буквально на пальцах, построены в той же парадигме – добыть, выкачать, вывезти и продать. Жадная саранча, выедающая территорию страны, абсолютно не заботится о том, что останется после ее нашествия. А останется – выжженная пустыня и обезлюдевшие территории. И беспросветная нищета там, где по стечению обстоятельств и по недосмотру воров еще останутся живые люди.

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