Опровергнут распространенный миф о хлебе

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21.02.2021, 10:41, Новости дня
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Регулярное употребление в пищу ржаного хлеба способствует профилактике заболеваний, сохранению здоровья и, вопреки расхожему мнению, не приводит к набору лишнего веса, сообщила директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марину Костюченко.

«Съедая кусок черного или ржаного хлеба на завтрак, вы не наберете ни килограммы, ни даже граммы. Питательность его невысока, в буханке содержится 250-500 килокалорий», – приводит АГН «Москва» мнение специалиста. Таким образом, эксперт опровергла утверждение о том, что употребление хлеба является причиной набора избыточного веса.

В хлебе из ржаной муки содержание пищевых волокон выше, чем в овощах и фруктах, белки ржи более полноценны по аминокислотному составу, а железа в три раза больше, чем в говядине. «Постоянное потребление такой продукции способствует сохранению здоровья, профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний», – сказала Костюченко.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова заявила газете ВЗГЛЯД, что если употреблять фастфуд не более двух раз в неделю в утреннее время, а в остальные приемы пищи добавлять больше овощей, фруктов и другие полезные продукты, то он минимально отразится на весе и здоровье человека в целом. 



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