Врач назвал продукты, которые чаще всего вызывают аллергическую реакцию

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21.02.2021, 10:30, Разное
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Врач Владимир Болибок в рамках интервью пояснил о продуктах, которые чаще провоцируют аллергическую реакцию. В основном на коже проявляется экзема или же атопический дерматит. Потенциальными аллергенами считаются крупы, белок коровьего молока, мясо птицы и различная рыба.
На сегодняшний день можно провести лабораторную диагностику, чтобы выявить, на что у человека появляется аллергическая реакция. Достаточно один раз сдать анализ крови и получить развернутый результат. С одной стороны, лечение пищевой аллергии является простым, но могут возникнуть определенные сложности. Симптомы исчезают при исключении из рациона неподходящего продукта.

Пищевые аллергены являются настолько распространенными, что составить специальный план питания очень сложно. В этом процессе могут помочь только диетологи.

По словам эксперта, употребление в пищу цитрусовых продуктов может внезапно провоцировать у некоторых людей крапивницу. Человек пугается таких проявлений и сразу же начинает искать врача. То же самое касается употребления орехов.

Из-за аллергии может нарушаться работа пищеварительного тракта. Реакция в данном случае бывает слабовыраженной, поэтому диагностика затрудняется.

Источник: russian.rt.com



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