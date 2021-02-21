Рынок люксовых машин в январе снизился на 70%

21.02.2021, 10:28, Новости дня

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На российском рынке в январе существенно снизились продажи люксовых автомобилей.

Аналитики констатировали, что за первый месяц 2021 года удалось реализовать около 20 машин, что соответствует снижению спроса на 70%. Кроме того, негативная динамика продаж фиксируется с октября прошлого года, тогда как уже в ноябре пошел более резкий удар по продажам люксовой техники. Наиболее продаваемыми оказались модели Mercedes-Benz Maybach S-Class, на которые пришлись 11 продаж в России

Второе место занимает марка Bentley с 5 продажами в январе. Замыкает тройку лидеров британский производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce, который продал на российском рыке всего 4 машины. Остальные данные по моделям на данный момент остаются неизвестными.