 

В Украине случился массовый сбой в работе Telegram

21.02.2021, 10:24, Новости дня
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В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой, который задел, преимущественно, жителей Украины. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Проблемы в работе соцсети начались ночью. У 94% пользователей, которые пожаловались на неполадки, наблюдаются проблемы с подключением, еще у 5% мессенджер включается, но не отправляются сообщения.

Также проблемы с мессенджером наблюдаются в России, в частности, у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Скриншот: downdetector.ru

В январе 2021 года количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило 500 млн, причем 25 млн юзеров присоединились к мессенджеру всего за три дня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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