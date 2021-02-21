 

Дацик нокаутировал соперника в первом бою после освобождения из колонии

21.02.2021, 10:22, Новости дня
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Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, в ноябре 2020 года вышедший из колонии по УДО, нокаутировал камерунца Тайсона Дижона в своем первом бою по правилам бокса после освобождения.

После боя Дацик заявил, что продумал все «фишки» соперника и действовал четко по плану. «Думал, что что-то покажет, но он ничего не продемонстрировал. В третьем раунде я пытался заманить его на себя, работая на отходах и показывая усталость. А в четвертом раунде он осмелел, сблизился на мою дистанцию и получил», – передает слова бойца «НТВ».

По словам Дацика, он «действовал культурно», хотя в какой-то момент ему очень хотелось ударить соперника с локтя, как в MMA.

В октябре сообщалось, что суд одобрил националисту Вячеславу Дацику ходатайство об условно-досрочном освобождении, в ноябре он вышел из колонии.

Напомним, Дацика осудили за незаконное пересечение границы с Эстонией. Дацика задержали пограничники, он пытался перебраться через Нарву в Эстонию.

Скандально известный националист и боец без правил Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан был осужден за нападение на салон сотовой связи. Также он известен тем, что во время погрома в борделе в Петербурге заставил сотрудниц и посетителей пройти обнаженными до ближайшего отдела полиции.



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