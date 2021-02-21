Стоматолог назвал негативные последствия ношения масок

21.02.2021, 10:22, Новости дня

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Ношение медицинских масок влияет на здоровье зубов и десен, поэтому носить ее лучше с перерывами, сообщил стоматолог Геннадий Шаргородский.

Прикрытие рта и носа в течение длительного времени ограничивает поток влаги и может вызвать сухость во рту, которая способствует развитию кариеса и заболевания десен. «Поэтому носить маску необходимо, но надо каким-то образом делать перерывы для того, чтобы все эти патологические микроорганизмы имели выход из полости рта», – цитирует РИА «Новости» заявление врача в эфире телеканала «Звезда».

Шаргородский посоветовал чаще чистить зубы и полоскать рот водой, поскольку последствием ношения масой может быть неприятный запах изо рта.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предупредил, что отказ от ношения средств индивидуальной защиты и несоблюдение социальной дистанции после первой дозы двухфазной вакцины от COVID-19 влечет за собой риски заразиться коронавирусом.