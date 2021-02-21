 

«Калашников» выразил надежду на интерес Ближнего Востока к автомату АК-19

21.02.2021, 10:22, Новости дня
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Концерн «Калашников» рассчитывает на интерес Ближнего Востока к новому автомату АК-19 под патрон НАТО, сообщили в пресс-службе компании в ходе международной оружейной выставки IDEX-2021, проходящей в Абу-Даби.

«Концерн рассчитывает на интерес к автомату со стороны тех стран региона Ближнего Востока и не только, в армиях которых используется калибр 5,56 на 45 мм», – передает сообщение компании РИА «Новости».

Автомат АК-19 создан на базе АК-12, который был принят на вооружение российской армии в 2018 году. Новый автомат оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы.

Разработчики называют АК-19 надежным и эффективным оружием в условиях жаркого влажного климата и запыления, к тому же он неприхотлив в обслуживании.

Между тем концерн «Калашников» и Минобороны РФ ведут переговоры по новому долгосрочному контракту на поставку в российскую армию автоматов АК-12 с доработанной конструкцией.

«В настоящее время Минобороны РФ прорабатывает возможность заключения с концерном долгосрочного контракта на поставку в увеличенных объемах автоматов АК-12 с изменениями, внесенными по результатам войсковой эксплуатации», – уточнили в пресс-службе концерна.

Отмечается, что в АК-12 были внесены конструктивные изменения по итогам войсковой эксплуатации этих автоматов в частях и подразделениях Вооруженных сил России. В ходе доработок была улучшена эргономика оружия и повышено удобство его технического обслуживания.

«Автомат получил более эргономичный, облегченный регулируемый по длине приклад, новые рукоятку управления огнем со спусковой скобой, усовершенствованный диоптрический прицел», – пояснили в «Калашникове».

Базовая версия АК-12 была принята на вооружение в 2018 году.

«В этом году опытную эксплуатацию АК-12 проводят МВД и Росгвардия. По результатам опытной эксплуатации ведомствами будет принято решение о возможности закупки. О возможных закупках этими ведомствами можно будет говорить не раньше 2022 года», – добавили в концерне.

Ранее гендиректор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов сообщил, что концерн получил от зарубежных заказчиков первые заявки на поставку нового автомата АК-19 под натовский патрон. Напомним, впервые автомат АК-19 был показан на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».



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