Мэрия Москвы пообещала развести Немцов мост 27 февраля

21.02.2021, 10:11, Разное

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Руководитель департамента дорожно-мостового хозяйства мэрии Москвы Сергей Квай сообщил, что Большой Москворецкий (Немцов) мост, на котором расположен мемориал Немцова, будет разведен 27 февраля для провоза выбранной москвичами в «Активном гражданине» статуи на Лубянскую площадь.

По словам Квая, разводной механизм был установлен на мосту еще во время его ремонта в 1913 году, однако с тех пор использовался лишь несколько раз в довоенное время. Теперь же в рамках развития транспортных магистралей Москвы решено использовать и водные артерии.

«Первым рейсом, который пройдет под разведенным мостом, станет проход баржи со 130-метровой статуей Феликса Дзержинского или Александра Невского. Мы подведем судно максимально близко к Лубянской площади, чтобы не перекрывать дороги. Именно с этим и связаны задержания на мосту активистов: они пытались помешать работе сотрудников, проверяющих разводной механизм», – пояснил Квай.

Квай добавил, что скульптор Салават Щербаков подготовил уже обе статуи и ждет лишь голосования москвичей, которые выберут нужного исторического персонажа. Невостребованную статую мэрия планирует отправить в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово либо, в случае Дзержинского, как символ неотвратимости наказания для нарушителей паспортного режима, либо, в случае Невского – для напоминания иностранцам формулы «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».

Со временем, планируют в мэрии, развод Большого Москворецкого моста станет регулярным, в связи с чем вопрос о мемориале Немцова должен будет отпасть сам собой.

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