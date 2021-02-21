Во время переговоров с Путиным в Сочи Лукашенко будет в роли попрошайки – политолог Болкунец

21.02.2021, 10:08, Разное

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Через пару дней в Сочи состоится встреча президентов России и Белоруссии. Предстоящее мероприятие уже вызвало ажиотаж в политологическом сообществе.

Эксперт Дмитрий Болкунец рассказал, какой тактики, по его мнению, будет придерживаться Батька, чтобы извлечь максимальную выгоду из встречи. Он предположил, что глава Белоруссии начнет детально описывать якобы выполненные им обещания.

Болкунец отметил, что последний диктатор Европы уклонился от выполнения своих обязательств. В нынешней ситуации все интенции Лукашенко будут направлены на то, чтобы выиграть время.

При этом белорусский президент в очередной раз займет роль попрошайки, уверен политолог. Эксперт сообщил, что Батька не упустит возможности выпрашивать у Москвы ресурсы на поддержку режима.

Стоит отметить, что за ширмой таится главный вопрос, который интересует гражданское общество – какие политические механизмы будут происходить в Беларуси в обозримом будущем и что на счет транзита власти. Болкунец заявил, что тактика Лукашенко по оттягиванию времени может навредить и российской стороне. В настоящее время Батька является крайне неустойчивой фигурой, которая лишена реальной поддержки в обществе.