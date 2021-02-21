 

Обозреватель Дризе о визите Лукашенко в Сочи: Сейчас не время для углубленной интеграции

21.02.2021, 10:08, Разное
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Перед визитом в Сочи Александр Лукашенко сделал ряд громких, но предсказуемых заявлений для “внутренней кухни”. Он сообщил, что будет защищать национальную белорусскую идентичность.

По мнению обозревателя “Ъ FM” Дмитрия Дризе, позиция Батьки по суверенитету не претерпела значительных изменений. Кроме того, у последнего диктатора Европы своеобразное понимание вопроса об интеграции.

Батька гнет свою свою линию, в соответствии с которой Белоруссия оберегает российские границы от вторжения НАТО. Дризе напомнил, что эта риторика повторяется из раза в раз.

Политолог убежден, что необходимо занизить свои ожидания от предстоящей встречи Путина и Лукашенко. Прорыв вряд ли произойдет.

По словам Дризе, сейчас не время для углубленной интеграции, даже если разговоры об этом нужны лишь для того, чтобы позлить Запад. Эксперт напомнил, что белорусская экономика сейчас находится, мягко говоря, в не самом лучшем положении. По этой причине добиться российских кредитов Лукашенко возможности не упустит.

Ранее пресса писала о том, что первостепенной темой обсуждения на переговорах в Сочи будет новый российский кредит Минску. Кроме того, лидеры братских стран обсудят вопросы военной безопасности.



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