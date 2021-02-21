 

Компания Subaru представит в РФ обновленный кроссовер XV весной 2021 года

21.02.2021, 9:36, Новости дня
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Японская компания Subaru анонсировала скорый прием заказов на обновленный универсал Subaru XV.

Уже в следующем месяце отечественные клиенты смогут оформить предварительный заказ на автомобиль. Отличить новое поколение XV не составит труда по форме бамперов, противотуманкам, решетке радиатора, а также стилю светодиодной оптики. Из технических параметров следует отметить 2,5-литровый агрегат, который выдает 185 л.с. мощности.

Пока производитель не называет никаких данных о стоимости универсала XV, однако актуальная генерация доступна по цене от 2,07 млн рублей в стандартном оснащении. Также модель получит 1,6-литровый мотор, который выдает 114 л.с мощности. Более дорогая версия оснащается 150-сильным агрегатом.



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