 

В мире сделали более 202 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

21.02.2021, 9:32, Новости дня
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В мире по состоянию на 21 февраля сделали более 202 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация стартовала в 88 странах мира.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 61 млн 289 тыс. доз;
Китай – 40 млн 500 тыс. доз;
Страны ЕС – 26 млн 234 тыс. доз;
Великобритания – почти 17 млн 852 тыс. доз;
Индия – 10 млн 838 тыс. доз.

При этом лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (78,80), Сейшельские острова (67,77), Объединенные Арабские Эмираты (51,66), Великобритания (26,73) и Мальдивы (18,82).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Украина прививать свое население еще не начинала. Старт вакцинации в стране наметили на середину февраля, но она не началась. Министр здравоохранения Максим Степанов выражал уверенность, что вакцинация начнется до конца февраля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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