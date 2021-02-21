Немецкие СМИ рассказали о дилемме Байдена из-за «Северного потока – 2»

21.02.2021, 9:28, Новости дня

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Вашингтон хотел бы вернуться к тесному сотрудничеству с Германией, однако этому мешает разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2», пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом по случаю его вступления в должность подняла вопрос «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».

По данным издания, Байден, «обмениваясь любезностями» с Меркель, «ставит под угрозу консенсус» между демократами и республиканцами по поводу проекта газопровода из РФ в Германию. Кроме того, газета напоминает о письме, направленном двумя сенаторами президенту США, в котором они призывают не отказываться от жесткой политики администрации экс-президента США Дональда Трампа по вопросу «Северного потока – 2».

Также пока неизвестно, в чем может заключаться уступка Байдена, учитывая непреклонную позицию Берлина относительно судьбы газопровода, пишет газета.

Автор статьи указал на дилемму, перед которой оказался президент США. На протяжении длительного времени «Северный поток – 2» вызывал споры между Германией и США. Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен ясно дали понять, что они заботятся об улучшении отношений со своими союзниками, и прежде всего с ФРГ. Однако пример «Северного потока – 2» показывает, насколько сложно на практике «переключить рычаг», говорится в материале.

Однако, отмечает автор статьи, Берлин в любом случае должен должна использовать шанс на партнерство с США, появившийся после «эры грубостей» Трампа, но успех во многом будет зависеть от того, смогут ли немцы сделать «интересное предложение» Байдену.

Издание Handelsblatt отмечает, что Вашингтон в качестве компромисса рассматривает возможность временного отключения газопровода, если транзит российского газа через Украину будет ограничен. Такое предложение, утверждает издание, должно поступить от Берлина.

Между тем Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.

Президент РФ Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.