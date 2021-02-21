Тихановская: Оппозиция в Белоруссии потеряла улицы

21.02.2021, 9:14, Разное

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Политик рассказала, что белорусская оппозиция сегодня не может бороться с насилием режима президента Александра Лукашенко. У подчиняющихся ему силовиков есть сила и оружие. “Мы потеряли улицы. На данный момент кажется, что мы проиграли”, – заявила Светлана Тихановская.

Экс-кандидат в президенты выразила надежду, что акции протеста возобновятся этой весной. По ее словам, сейчас предпринимаются попытки связать различные объединения, настроенные оппозиционно, – учителей, врачей и бывших сотрудников силовых структур.

Также Тихановская выразила надежду на скорую встречу с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. Лидер оппозиции планирует обсудить с ней возможность расследования преступлений Лукашенко на международном уровне, передает интернет-портал TUT.by.

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа прошлого года. С большим отрывом победил Лукашенко: за него проголосовало более 80% избирателей. Его оппонент Светлана Тихановская получила 10% поддержки народа. Против всех высказались 4% белорусов.

В достоверность данных ЦИК не поверили сторонники оппозиции. По всей стране прокатилась волна протестных акций. Сотни граждан вышли на улицы с призывом провести новое голосование. Александр Лукашенко в ответ назвал прошедшие выборы честными, но допустил, что ему могли “нарисовать голоса”.