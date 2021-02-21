 

Греция продлила разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю

21.02.2021, 8:34, Новости дня
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Власти Греции до 8 марта продлили разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или документов, подтверждающих их временное место жительства.

Афины ввели соответствующее ограничение 7 сентября 2020 года, с тех пор действие постановления неоднократно продлевалось. Новое решение продлевает его действие с 6.00 утра 22 февраля до 6.00 утра 8 марта, передает РИА «Новости».

Граждане РФ смогут въехать в Грецию исключительно воздушным путем через три аэропорта – Афин, Салоников и Ираклиона. При себе путешественникам необходимо иметь отрицательный лабораторный тест на COVID-19 методом ПЦР, взятый не позднее чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных. Также россияне должны заполнить все необходимые документы для въезда в страну.

Напомним, РФ с 8 февраля возобновила международное авиасообщение с Грецией, рейсы выполняются из Москвы в Афины дважды в неделю.



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