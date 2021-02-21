Пушков обвинил WhatsApp в создании «Большого Брата»

21.02.2021, 8:34, Новости дня

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Решение мессенджера WhatsApp ограничить функционал для пользователей, не принявших новое пользовательское соглашение, является шагом на пути к созданию «Большого Брата», сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«WhatsApp угрожает удалить с 15 мая всех, кто не примет его новые правила. В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего «Большого Брата». Многие найдут альтернативу – из чувства протеста. Хомячки скушают», – написал сенатор в Twitter.

Напомним, начиная с 15 мая мессенджер будет «постепенно просить» пользователей принять новое соглашение, «чтобы иметь полный функционал WhatsApp».

В случае, если тот или иной пользователь не примет обновленное соглашение, он не сможет читать и отправлять сообщения, но при этом по-прежнему будет иметь возможность получать звонки и уведомления.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться со всем «семейством приложений» корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. Позже мессенджер временно отказался от новой политики приватности после того, как пользователи пригрозили массовым исходом – они доверяли WhatsApp, но не были готовы отдать личную и деловую переписку корпорации Марка Цукерберга.