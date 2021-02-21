Землетрясение произошло в Туве

21.02.2021, 7:40, Новости дня

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Землетрясение произошло в воскресенье в трех районах Тувы и Красноярском крае, по данным экстренных служб, пострадавших и разрушений на территориях регионов нет.

В ГУ МЧС Тувы сообщили, что «в 8.37 (3.37 мск) по местному времени 21 февраля зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,7 в Тоджинском районе, в 85 километрах восточнее села Адыр-Кежиг», передает РИА «Новости».

«Ощущались в трех районах: Тоджинский, Кызылский и в городе Кызыл. Оперативные группы из числа сотрудников пожарно-спасательных частей и администраций районов приступили к обследованию социальных объектов. По оперативным данным ЕДДС районов разрушений и пострадавших нет», – отметили в ведомстве.

Кроме того, афтершоки ощущались на территории Красноярского края до трех баллов, пострадавших и разрушений нет, информирует главк МЧС по Красноярскому краю.

Ранее землетрясение произошло на границе РФ и Монголии.