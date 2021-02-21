 

США решили профинансировать развитие «независимых» СМИ в Узбекистане

21.02.2021, 7:40, Новости дня
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Госдепартамент США собирается выделить средства на реализацию программы по укреплению потенциала гражданского общества и «независимых» средств массовой информации в Узбекистане, говорится в описании соответствующего гранта.

В документе указывается, что американская сторона предлагает потенциальным подрядчикам заняться развитием местных «независимых» СМИ, продвижением прав человека, а также расширением экономических возможностей граждан Узбекистана, передает RT.

Предполагается, что вместе с этим проект поможет улучшить экономическую ситуацию в стране, повысить способность организаций гражданского общества реагировать на социальные потребности жителей республики, а также посодействует работе СМИ и учреждений, занимающихся профессиональной подготовкой журналистов.

Размер одного гранта для каждого из будущих подрядчиков может варьироваться в пределах от 10 до 50 тыс. долларов, при этом об их общем количестве не упоминается.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, что новый президент США Джо Байден активизирует усилия по отрыву постсоветских республик от России. На его взгляд, в центре внимания Вашингтона будут Белоруссия, Узбекистан, Армения и Казахстан.



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