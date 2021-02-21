«Вести» выяснили, чем чревато решение по санкциям для Медведчука

21.02.2021, 6:58, Новости дня

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Украинский Совет национальной безопасности и обороны ввёл санкции за «финансирование терроризма» против восьмерых человек, в числе которых оказался лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. «Вести» выяснили, как это может отразиться на Медведчуке как на политической фигуре и каким может быть следующий шаг Владимира Зеленского.



Reuters

Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля расширил список лиц, к которым применяются санкции из-за «финансирования терроризма». Вслед за владельцем оппозиционных телеканалов Тарасом Козаком туда попала его гражданская жена Наталья Лавренюк, а также лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Под санкции СНБО попали ещё пять граждан России.

Как пишут «Вести», это решение было закономерным, однако украинцы ждали другого исхода — всю неделю перед заседанием ходили слухи, что СНБО в этот раз возьмётся за экс-президента Петра Порошенко. Издание разбиралось, что заявили на брифинге СНБО, против кого ввели санкции, что им вменяют и как каким может быть следующий шаг Зеленского.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, на повестке дня заседания СНБО под председательством президента Владимира Зеленского было шесть вопросов, в том числе ситуация в зоне конфликта в Донбассе. Решение ситуации там приняли, однако оно секретное и не оглашается. Данилов пояснил, что речь идёт о сценариях развития событий.

Второй вопрос — энергетическая безопасность Украины, а именно защита имущественных прав и интересов государства. Данилов напомнил о поручении кабмина разобраться с частью нефтепродуктопровода, что за пять лет не было сделано.

Третий вопрос — санкции. Совет СНБО принял решение по 19 юридическим лицам и 8 физическим лицам, против которых указом президента с 19 февраля будут введены санкции. В списке — Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко, а также гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк.

По словам Данилова, на всё имущество, которое находится в собственности лиц из санкционного списка, накладывается арест даже на долю в телеканале «1+1».

«1+1» будет работать. Накладывается арест, то есть они не имеют права его имущество продавать, они не имеют права им пользоваться, отдавать в залог», — ответил секретарь СНБО на замечание журналиста, что Оксана Марченко владеет 8% акций студии «1+1».

Что касается статьи, по которой были введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, то Данилов сообщил, что Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по статье 258 часть 2 «финансирование терроризма».

«По этой статье к госпоже Марченко и всем причастным лицам, в том числе господину Медведчуку применены санкции — это финансирование терроризма», — заявил глава СНБО.

Все санкции, предусмотренные для юридических и физических лиц, будут прописаны в указе президента. Санкции вводятся сроком на три года.

Как пояснил изданию представитель президента в кнституционном суде Фёдор Вениславский, присутствие Медведчука в санкционном списке никак не повлияет на его статус как депутата.

«То, что человек имеет какой-то статус никаким образом не влияет на то, внесут его в санкционный список или нет. Депутат ограничен только в тех возможностях, которые прописаны в санкциях — это бизнес, распоряжение активами и так далее. На работу в Раду он ходить будет, мандат не потеряет», — говорит эксперт.

Как отмечает издание, Данилов также добавил, что с 1991 года, если кто-то что-то украл у Украины, то должен положить это на место, и не имеет значения, есть ли у него депутатский мандат или другие преференции. То есть, впоследствии на других заседаниях СНБО могут и вовсе пересмотреть итоги приватизации 90-х.

Эксперты говорят, что введение санкций против Медведчука и его жены – это закономерное событие — раз в списке оказался Козак, значит в нем в какой-то момент должен был появиться и глава ОПЗЖ.

«Это было ожидаемо. Другой вопрос: правильно ли власти рассчитали удар по Медведчуку? Ситуация обостряется, потому что Медведчук фигура видная, лидер партии. Он, наверное, не сдастся просто так. Ну раз пошли на это, наверное, не боятся. Зеленский тут играет на обострение», — рассказал «Вестям» политолог Вадим Карасёв.

По его словам, сейчас непонятно, какой именно контекст Зеленский вкладывает в такие решения. Ведь долгое время ходили слухи о том, что так же тщательно будут проверять и других влиятельных олигархов, в том числе и Петра Порошенко. К слову, политологи предполагали, что на этом заседании должны были рассмотреть вопрос закрытия «Прямого» и «Пятого канала». Однако, пока что любые расследования или санкции в сторону Порошенко представляются как всеобщая «хотелка», несмотря на то, что именно с таким запросом Зеленский и пришёл на должность.

«Главный вопрос — это точечный удар против Медведчука, Козака и ОПЗЖ, либо же это дальнесрочная стратегия по зачистке политического поля», — очерчивает поле для размышлений Карасёв.

По словам политолога Алексея Якубина, решение СНБО на Украине и за её пределами будет трактоваться как политическое преследование или давление. Он считает, что действия Зеленского связаны с падением рейтингом президента и партии.

«Делая такие шаги, он пытается завоевать часть избирателей экс-президента, то есть стать больше Порошенко, чем сам Порошенко. Но даже экс-президент не переступал такие формальные границы», — считает эксперт.

Эксперты считают, что Медведчук на фоне этого как политическая фигура не пострадает.

«Его политическая партия остаётся. Пока что это даже не конец всей этой игры, давайте сперва посмотрим какая будет реакция мира на это», — говорит Якубин.