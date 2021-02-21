WhatsApp ограничит функции не принявшим обновленное соглашение пользователям

21.02.2021, 6:46, Новости дня

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Мессенджер WhatsApp решил ограничить функции для тех пользователей, которые не примут условия обновленного пользовательского соглашения, сообщил портал TechCrunch.

Начиная с 15 мая мессенджер будет «постепенно просить» пользователей принять новое соглашение, «чтобы иметь полный функционал WhatsApp», передает РИА «Новости».

В случае, если тот или иной пользователь не примет обновленное соглашение, он не сможет читать и отправлять сообщения, но при этом по-прежнему будет иметь возможность получать звонки и уведомления. Также после 15 мая будет применяться политика в отношении неактивных пользователей: их учетные записи будут удаляться в течение 120 дней.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться со всем «семейством приложений» корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. Позже мессенджер временно отказался от новой политики приватности после того, как пользователи пригрозили массовым исходом – они доверяли WhatsApp, но не были готовы отдать личную и деловую переписку корпорации Марка Цукерберга.