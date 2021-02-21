 

Власти Доминиканы направили к границе военных из-за растущей нестабильности в Гаити

21.02.2021, 6:46, Новости дня
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Руководство Доминиканской Республики направило 7 тыс. 200 военнослужащих на патрулирование границы с Гаити из-за растущей политической нестабильности в соседней республике и нелегальной миграции, сообщают СМИ.

Агентство EFE сообщает, что министерство обороны карибской страны допускает направление дополнительных подразделений в приграничные районы. По официальным данным, в этом году в Гаити вернули около 40 тыс. нелегальных мигрантов, передает ТАСС.

В начале прошлой недели представители оппозиционных партий Гаити, выступающие за отставку президента страны Жовенеля Моиза, провозгласили «президентом переходного периода» судью Кассационного суда республики Жозефа Месена Жан-Луи.

После этого Моиз подписал приказ об увольнении трех судей Кассационного суда республики за «попытку незаконного захвата власти». Армия поддержала действующего главу государства.

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, – это беднейшее государство Западного полушария.

По данным международной неправительственной организации «Борьба с голодом», как минимум 3,67 млн жителей страны испытывают проблемы с доступом к продовольствию, а для более 1,2 млн граждан страны вопрос обеспечения продуктами стоит особенно остро.



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