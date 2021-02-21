Анонсированы масштабные учения ВДВ России

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21.02.2021, 6:46, Новости дня
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Два масштабных учения с десантированием личного состава и техники и боевой стрельбой проведут в марте Воздушно-десантные войска (ВДВ), сообщили в Минобороны.

Учения пройдут на полигонах Опук (Крым) и Дубровичи (Рязанская область), «к учениям будет привлечено более 3 тыс. военнослужащих ВДВ и около 200 единиц боевой и специальной техники», передает РИА «Новости».

Отмечается, что на полигоне Опук пройдут командно-штабные учения с гвардейским десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и гвардейским артиллерийским полком из Анапы.

Будет отработано десантирование личного состава и техники с последующим захватом объектов условного противника и их обороной до подхода основных сил.

Параллельно десантно-штурмовые подразделения ВДВ высадятся на морское побережье из больших десантных кораблей Черноморского флота, после чего проведут тренировку по защите побережья от морского десанта условного противника.

В свою очередь на полигоне Дубровичи пройдут полковые тактические учения с гвардейским парашютно-десантным полком из Тулы. В рамках вторых маневров после десантирования на парашютах вместе с техникой военнослужащие сначала захватят аэродром условного противника, а затем потренируются в его обороне.

Ранее Минобороны анонсировало дивизион С-400 на Сахалине.



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