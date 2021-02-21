Bloomberg – США включили российское судно в список потенциальных жертв санкций против «Северного потока — 2»

21.02.2021, 6:04, Новости дня

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Администрация президента США Джо Байдена включила в список для возможных санкций против газопровода «Северный поток — 2» российское судно «Фортуна», а также его владельца «КВТ-Рус», пишет Bloomberg. Тем не менее, как отмечает агентство, США не стали перечислять в этом документе никакие немецкие и европейские организации, что может говорить о том, что Вашингтон хочет избежать противостояния с Берлином.



Reuters

Администрация президента США Джо Байдена включила в список для возможных санкций против газопровода «Северный поток — 2», идущего из РФ в Германию, российское судно «Фортуна», пишет Bloomberg.

В недавно опубликованном США докладе фигурирует как «Фортуна», так и её владелец «КВТ-Рус». В документе также перечислены прочие организации, которые освободили от санкций, поскольку те сворачивают свою работу по газопроводу. Кроме того, доклад примечателен тем, что в нём нет никаких немецких или европейских организаций, принимающих участие в проекте.

Подобное решение со стороны США наглядно демонстрирует суть стратегии госсекретаря Энтони Блинкена, который не хочет бросать вызов Германии — стране, поддерживающей «Северный поток — 2». В частности, Блинкен стремится избежать противостояния с этим ключевым союзником США даже несмотря на то, что нынешняя администрация — как и администрация Трампа до неё — выступает против трубопровода, считая, что этот проект — это «плохая сделка» для Европы.

Изначально доклад Госдепартамента на этот счёт должен был выйти 16 февраля, однако администрация Байдена сообщила, что ей требуется ещё немного времени, чтобы проанализировать имеющуюся информацию и определить, какие суда, физические лица и организации принимают участие в прокладке газопровода.

«Наши союзники и партнёры это осознают, и для нас это очень важно, — отметил представитель Госдепартамента Нед Прайс. — «Северный поток — 2» — это плохая сделка, и если компании примут участие в этом проекте, они рискуют столкнуться с санкциями».

Тем не менее, по мнению критиков, решение включить «Фортуну» и «КВТ-Рус» в список компаний, в отношении которых могут быть введены санкции, не отвечает реальности, поскольку последние уже столкнулись с карательными мерами, притом, что наказание должны понести также и другие российские лица, имеющие отношение к проекту.

«Грубо говоря, сегодняшние санкции совершенно неадекватны, — заявил по этому поводу конгрессмен-республиканец и член комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. — Цели конгресса ясны и игнорировать их нельзя: обязательные для правоприменения пункты, одобренные обеими партиями в рамках двух последних Законов о национальной обороне, нужны, чтобы помешать завершению строительства зловредного российского газопровода «Северный поток —2».

Данный проект, как напоминает агентство, стал основным камнем преткновения в трансатлантических отношениях в ходе правления президента США Дональда Трампа. По мнению многих американских членов конгресса, законодательство США подразумевает обязательные санкции против любого иностранного лица, принимающего участие в прокладке трубопровода. Тем не менее, по их мысли, хотя США и стремятся ослабить напряжённость в отношениях с Германией, они рискуют оттолкнуть от себя других союзников вроде Украины, Польши и стран Прибалтики.