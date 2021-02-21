SCMP – китайские дешевле — американский производитель масок N95 не может их продать

21.02.2021, 6:04, Новости дня

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Американская компания DemeTech, которая в самом начале пандемии коронавируса развернула производство защитных масок N95, теперь оказалась в крайне сложном положении: ей просто некуда сбывать свой товар, передаёт SCMP. Как отмечается в сюжете на YouTube-канале издания, среди факторов, охладивших спрос, — дешевизна китайских аналогов, но не обошлось здесь и без решений американских властей.

Эти защитные маски медицинского назначения N95, произведённые американским предприятием, никому не повезут: компания DemeTech воспользовалась нехваткой масок в самом начале пандемии коронавируса — но после того, как по всему миру были предприняты серьёзные усилия для увеличения запасов защитных средств, в фирме обнаружили, что она не в состоянии конкурировать с дешёвыми масками китайского производства.

ЛУИС АРГЕЛЛО, вице-президент DemeTech: Многие больницы, к сожалению, вынуждают нас вступать в конкуренцию с Китаем — а наш продукт значительно дороже, так как мы используем американское сырьё и американские же трудовые ресурсы.

Мы пришли к странному распутью, у нас есть всего два варианта: либо нанять дополнительно ещё три тысячи человек и продолжить производить маски, помогая экономике, либо, если наш призыв не будет услышан, — уволить всех или многих из полутора тысяч сотрудников, занятых на производстве масок.

С угрозой закрытия из-за слишком большой производительности столкнулись и китайские производители. Государственные СМИ Китая сообщают, что во второй половине 2020 года закрылись до 90 процентов заводов, производящих маски. Но на DemeTech давит и другой фактор: администрация президента США Джо Байдена отказалась менять официальные рекомендации, в которых публике прямо советуют не носить маски N95.

ЛУИС АРГЕЛЛО: Между производителями и людьми, которые желают приобрести продукт, к сожалению, есть определённый разрыв. Но, к сожалению, в Google и социальных сетях наши аккаунты заблокировали, чтобы мы не могли рекламировать свой товар. Большинство технологических компаний думают, что творят таким образом добро, ведь они при этом желают сделать так, чтобы наш продукт достался в первую очередь медицинским учреждениям и врачам. Но у нас и так скопился излишек, на наших складах лежит много масок. На этой точке — где-то 30 миллионов.

Официальная позиция американского Управления по контролю качества продуктов и лекарственных средств (FDA) остаётся неизменной — там считают, что масок N95 не хватает. Вместо них Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предложили использовать маски KN95 — а большинство масок такого типа производятся в Китае.

Дата публикации 18 февраля 2021 года.