 

Welt – из-за проблем со спросом вакцина AstraZeneca превращается в залежалый товар

21.02.2021, 6:04, Новости дня
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В Германии вакцинация англо-шведским препаратом от коронавируса AstraZeneca проходит медленно, пишет Welt. Из 740 000 имеющихся доз использованы только чуть более 100 000, и немецкие политики опасаются, что они превратятся в залежалый товар. Споры не умолкают и по поводу высоких цен на немецкий и американский аналоги BioNTech и Pfizer. При этом компании оправдывают большую стоимость не дороговизной разработки и производства, а тем экономическим ущербом, которого получится избежать благодаря их вакцине.

Учителя, воспитатели, полицейские и пожарники должны получить вакцину AstraZeneca раньше, чем планировалась. По крайней мере, таково предложение правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера. Эти категории работников подвержены особо высоким рискам заражения, а вакцина доступна. Дело в том, что вакцинация с помощью AstraZeneca проходит медленно. На данный момент в Германии из 740 000 доз использованы только приблизительно 107 000. Мюллер хочет не допустить, чтобы вакцина компании AstraZeneca превратилась в залежалый товар и предлагает его другим федеральным землям.

«Я не допущу, чтобы десятки тысяч вакцин хранились у нас в шкафах, в то время как с их помощью можно было бы обеспечить иммунитет миллионам человек по всей Германии, — заявил он и добавил. — Тот же, кто не хочет делать вакцину, таким образом упускает свой шанс».

Эффективность препарата AstraZeneca составила 70%. К тому же вакцина защищает от риска тяжелого течения болезни. Институт Пауля Эрлиха подтвердил, что у неё высокая эффективность. В Немецком обществе иммунологии говорят, что это очень хорошая вакцина. Возможно также комбинировать две разные вакцины. Если сделать первую прививку с помощью AstraZeneca, а вторую — BioNTechPfizer, можно будет эффективнее победить мутации SARS-CoV-2.  Соответствующие исследования уже проводятся.

КРИСТИНА ФАЛЬК, профессор из Немецкого общества иммунологии: В результате летом или осенью благодаря этому исследованию мы очень точно узнаем, лучше ли использовать разные вакцины для первого и второго укола, или же результат будет аналогичным. И когда у нас появятся эти данные, то мы сможем осенью у нас в Германии обсудить, как подготовиться к зиме.

Споры не умолкают и по поводу цены на BioNTech и Pfizer. По информации СМИ, производители изначально потребовали от ЕС €54 за дозу, что в 20 раз больше, чем за AstraZeneca. Но к ноябрю ЕС смог сбить цену до €15.50. При этом BioNTech и Pfizer оправдывали высокую цену не стоимостью разработки и производства, а тем экономическим ущербом, которого получится избежать благодаря их вакцине.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2021 года.



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