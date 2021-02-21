 

SRF – в Великобритании людей будут специально заражать коронавирусом в научных целях

21.02.2021, 6:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Великобритании впервые в мире собираются испытывать возбудитель COVID-19 на людях, пишет SRF. Дело в том, что число инфицированных падает, а исследователям нужно продолжать работу. В этом им и должны помочь добровольцы. У британцев такая практика уже вошла в традицию и, по их мнению, она не нарушает этических норм, рассказывает швейцарский телеканал.

Звучит так, как будто это медицинские опыты из тёмного прошлого. В Великобритании собираются специально заражать людей коронавирусом, чтобы лучше его понять. Это будут первые в мире испытания возбудителя COVID-19 на людях, пишет британское правительство. Воздействию вируса в безопасном и контролируемом пространстве будут подвергнуты около 90 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Сюжет Хенриетты Энгберсен.

Он один из них: 18-летний Аластер собирается добровольно заразиться коронавирусом за вознаграждение в 5 500 франков. Но он утверждает, что его мотивации — не деньги.

АЛАСТЕР ФРЕЙЗЕР-УРКХАРТ, доброволец, участвующий в испытании: Эти испытания могут сделать много хорошего. При этом есть риск для моего здоровья, но он небольшой.

В марте добровольцев изолируют, заразят и будут за ними наблюдать. Исследование должно дать новую информацию о вирусе, а потом об эффективности вакцин.

ПИТЕР ОПЕНШОУ, директор Совета медицинских исследований: До этого было достаточно людей, которые заражались естественным путём. Исследователям это помогало. Но теперь ситуация меняется, цифры резко падают. Поэтому важно, чтобы в будущем у нас были добровольцы, чтобы можно было продолжать исследования.

В Великобритании такие испытания на людях вошли в традицию. На этих кадрах видно, как женщину заражают зимним гриппом или же плацебо. В качестве вознаграждения она и её партнёр смогут здесь бесплатно отдохнуть. Такие мероприятия проводились ежегодно в период с 1940-ых по 1990-ые годы. Всё это до сих пор оказывает влияние на дискуссию об этике.

ХЕНРИЕТТА ЭНГБЕРСЕН, корреспондент SRF: В прошлом бывали исследования, в результате которых добровольцы пострадали. Комиссии по этике в других странах вряд ли бы одобрили испытания, которые сейчас проходят в Великобритании. К примеру, в Швейцарии защита прав одного человека имеет гораздо большее значение. В Великобритании же готовы пойти на определённый риск.

ТЕРЕНС СТЕФЕНСОН, председатель комиссии по этике в сфере научных исследований: Мы думаем, что в работе с молодыми людьми риск минимальный, но он не равен нулю. Поэтому важно, чтобы польза преобладала. И это так, ведь сегодняшние исследование — это завтрашние методы лечения.

К примеру, Аластер может в будущем страдать от долговременных последствий коронавируса. И всё же он считает…

АЛАСТЕР ФРЕЙЗЕР-УРКХАРТ: Для меня преимущества преобладают. Я возьму на себя риск, чтобы в будущем вакцины были лучше.

Дата выхода в эфир 20 февраля 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Мнения: Присоединение к РФ было прогрессом для Кавказа

14.08 / Ургант выступил в поддержку протестующих в Белоруссии

12.08 / Соловьев дал совет сторонникам отмены половой идентификации

04.08 / Польша оштрафовала «Газпром» за «нежелание сотрудничать»

09.08 / В Беларуси “большая” вероятность Майдана – Венедиктов

02.12 / Вакцину «Спутник V» получили свыше 100 тыс. человек из групп риска

05.01 / Всемирный банк ухудшил прогноз по росту ВВП США и еврозоны

03.11 / В Британии объяснили решение скрыть COVID-19 у принца Уильяма

12.01 / Минобороны подало миллиардный иск к ЦС «Звездочка»

30.01 / Верещук: В воюющей стране руководители Вооруженных сил не могут судиться между собой на глазах у солдат и офицеров, а главное – на глазах у народа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска