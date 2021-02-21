 

Мнение: Навального признали виновным в клевете на ветерана

21.02.2021, 5:58, Разное
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1. Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана. Обвинение требовало 950 тыс. рублей компенсации. Их ему скорее всего и выпишут.
2. Мосгорсуд сегодня также признал законным приговор Навальному по делу Ив Роше, по которому Навальному сидеть 2,5 года (6 недель со срока Навальному срезали за счет того, что он полтора месяца чалился в СИЗО).

Впереди другие суды, где приговоры также вряд ли порадуют Навального.

PS. Навальному выписали не 950 000, а 850 000 рублей штрафа.

Источник: Colonel Cassad



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