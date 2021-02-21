SVT – всё из-за пандемии — шведская полиция объяснила рост проституции в стране

21.02.2021, 5:10, Новости дня

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Из-за пандемии коронавируса и решения Швеции не закрывать границы и не вводить карантин, в страну начали стекаться приезжие, которые занимаются там проституцией, сказала в эфире SVT и.о. главы отдела по борьбе с торговлей людьми полицейского округа Стокгольм Яна де Геер. Тем не менее, по её словам, уровень проституции вырос и среди коренных шведок, которые в ходе пандемии осознали, что проституция для них может быть одним из способов заработать себе на пропитание.

ЯНА ДЕ ГЕЕР, и.о. главы отдела по борьбе с торговлей людьми полицейского округа Стокгольм: Проституция, торговля людьми, а также попытки мужчин вступить в связь с проститутками — это давние явления. Однако после того, как пандемия пришла в Европу, Швеция стала одной из немногих стран, которая не стала закрывать границы и не вводила карантин.

Это привело к тому, что люди, которых раньше не было в Швеции и которые не занимались в стране проституцией, приехали к нам. Вместе с тем, несмотря на пандемию, мы в стокгольмской полиции, а также в полиции по всей стране запустили несколько инициатив, направленных против этого типа преступности.

Речь идёт о покупке услуг сексуального характера, а также о том, что теперь у нас есть новый отдел, который занимается этими делами. Так что я бы сказала, что полиция становится сильнее. Кроме того, мы сотрудничаем с другими ведомствами, в частности, с социальной службой, дабы оказывать помощь уязвимым элементам, а также привлекать к ответственности тех лиц, которые совершают правонарушения.

Иными словами, сексуальные услуги стало предлагать больше женщин. Так происходит в основном из-за того, что в Швецию приезжает больше людей, или же речь идёт также о коренных шведках, которые раньше никогда не предлагали услуги сексуального характера?

ЯНА ДЕ ГЕЕР: Да, такое тоже есть. Мы видим знаки, говорящие о том, что женщины, выросшие и воспитанные в Швеции, при исчезновении возможностей для трудоустройства в ходе пандемии осознали, что проституция может быть одним из способов заработать на пропитание. Так что пандемия привела к росту уязвимости населения по нескольким причинам.

Дата выхода в эфир 19 февраля 2021 года.